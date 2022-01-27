Гладков анонсировал два новых авианаправления из Белгорода

Posted 27 января 2022, 11:26
Published 27 января 2022, 11:26
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Из Белгорода откроют авианаправления в Мурманск и Нижний Новгород. Авиаперевозки должны запустить весной. Маршруты субсидируемые, сообщил губернатор.
Гладков напомнил, что ранее запустили авиарейс Белгород — Ростов-на-Дону. Полёты выполняются по средам в 13:05. Кроме этого, открыты направления в Самару, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.
По статистике, которую приводит глава региона, общий пассажиропоток белгородского аэропорта за 2021 год составил 582,5 тыс. человек.
В конце марта должны прекратиться авиарейсы из Белгорода в Новый Уренгой. На апрель расписания нет, однако уже в мае полёты возобновятся.
Дополнительное авиасообщение должны были открыть между областным центром и Сочи. Кроме этого, в начале года запустили прямой рейс Белгород — Волгоград.