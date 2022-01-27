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Posted 27 января 2022, 11:26

Published 27 января 2022, 11:26

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Гладков анонсировал два новых авианаправления из Белгорода

27 января 2022, 11:26
Сюжет
Аэропорт
Губернатор напомнил, по каким маршрутам рейсы выполняются сейчас, и объявил о ещё двух новых направлениях. По статистике главы региона, общий пассажиропоток аэропорта в минувшем году составил 582,5 тыс. человек.

Из Белгорода откроют авианаправления в Мурманск и Нижний Новгород. Авиаперевозки должны запустить весной. Маршруты субсидируемые, сообщил губернатор.

Гладков напомнил, что ранее запустили авиарейс Белгород — Ростов-на-Дону. Полёты выполняются по средам в 13:05. Кроме этого, открыты направления в Самару, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

По статистике, которую приводит глава региона, общий пассажиропоток белгородского аэропорта за 2021 год составил 582,5 тыс. человек.

В конце марта должны прекратиться авиарейсы из Белгорода в Новый Уренгой. На апрель расписания нет, однако уже в мае полёты возобновятся.

Дополнительное авиасообщение должны были открыть между областным центром и Сочи. Кроме этого, в начале года запустили прямой рейс Белгород — Волгоград.

#Новости#Общество#Аэропорт#Губернатор#Новости Белгорода#Мурманск#Нижний новгород#Вячеслав Гладков
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