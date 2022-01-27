Ещё одного подозреваемого по делу о хищении в Орле задержали в Белгороде

В Орле продолжают расследовать дело о хищении бюджетных денег, которые выделили на реконструкцию Красного моста и моста Дружбы. Задержали ещё одного подозреваемого — гендиректора ООО «Системстрой» Евгения Злуникина. Издание предполагает, что он работал на объектах по договору субподряда.
Задержали Злуникина в Белгороде. По решению Советского районного суда срок задержания действует до 28 января. За это время следствие должно предоставить дополнительные материалы в отношении предпринимателя.
Ранее в хищении бюджетных денег обвинили гендиректора ООО «Ремспецмост». Задержали Евгения Подрезова в сентябре в Белгороде. Против него возбудили дела по статьям за использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Учредитель подрядчика ООО «Ремспецмост» — Александр Молчанов, бывший депутат горсовета Белгорода. В прошлом году его объявили в федеральный розыск.
Неотработанный аванс белгородской организации в ноябре 2021 года вернули Орлу. Сумма составляла 170 млн рублей. ООО «Ремспецмост» тем временем в декабре добавили в «чёрный список подрядчиков».
В январе стало известно, что обыски проходили и у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Правоохранители предполагали, что он тоже может быть фигурантом истории с хищением денег. Лежнев уже прокомментировал ситуацию и заявил, что руководство компаний, в которых состоялись обыски, к нему отношения не имеет.