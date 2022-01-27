Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ещё одного подозреваемого по делу о хищении в Орле задержали в Белгороде

27 января 11:44
Фото: «Бел.Ру»
Задержали гендиректора ООО «Системстрой» Евгения Злуникина. Его подозревают в причастности к хищению выделенных на реконструкцию мостов 179 млн рублей, сообщает «Орелtimes». Срок задержания предпринимателя действует до 28 января.

В Орле продолжают расследовать дело о хищении бюджетных денег, которые выделили на реконструкцию Красного моста и моста Дружбы. Задержали ещё одного подозреваемого — гендиректора ООО «Системстрой» Евгения Злуникина. Издание предполагает, что он работал на объектах по договору субподряда.

Задержали Злуникина в Белгороде. По решению Советского районного суда срок задержания действует до 28 января. За это время следствие должно предоставить дополнительные материалы в отношении предпринимателя.

Ранее в хищении бюджетных денег обвинили гендиректора ООО «Ремспецмост». Задержали Евгения Подрезова в сентябре в Белгороде. Против него возбудили дела по статьям за использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Учредитель подрядчика ООО «Ремспецмост» — Александр Молчанов, бывший депутат горсовета Белгорода. В прошлом году его объявили в федеральный розыск.

Неотработанный аванс белгородской организации в ноябре 2021 года вернули Орлу. Сумма составляла 170 млн рублей. ООО «Ремспецмост» тем временем в декабре добавили в «чёрный список подрядчиков».

В январе стало известно, что обыски проходили и у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Правоохранители предполагали, что он тоже может быть фигурантом истории с хищением денег. Лежнев уже прокомментировал ситуацию и заявил, что руководство компаний, в которых состоялись обыски, к нему отношения не имеет.

Материалы по теме
Обвиняемого в мошенничестве при ремонте моста в Орле задержали в БелгородеПодрядчик из Белгорода купил несколько люксовых авто после «ремонта» мостов в ОрлеБывшего депутата Белгорода объявили в федеральный розыск по делу о хищениях в Орле
#Новости#Белгород#Подозреваемый#Суд#Задержание#Мост#Орёл#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18