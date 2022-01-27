Ещё одного подозреваемого по делу о хищении в Орле задержали в Белгороде

В январе стало известно, что обыски проходили и у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Правоохранители предполагали, что он тоже может быть фигурантом истории с хищением денег. Лежнев уже прокомментировал ситуацию и заявил, что руководство компаний, в которых состоялись обыски, к нему отношения не имеет.