Белгородец заложил машину и продал её женщине из Вологодской области

Покупательница приобрела автомобиль у белгородца. Как оказалось, мужчина задолжал банку и передал машину под залог. В итоге авто у жительницы Вологодской области изъяли, а требования по выплате долгов по кредитному договору с жителя Новооскольского горокруга удовлетворили.
«Эксперт Банк» обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору, поскольку должник свои обязательства не выполнил. Как оказалось, заёмщик передал банку свою машину Kia в качестве залога. После этого должник перестал выполнять обязательства по кредиту, а заложенное имущество продал новому владельцу.
В итоге женщина стала соответчиком в судебном разбирательстве. Суд не признал собственницу машины добросовестным покупателем, ссылаясь на то, что женщина не проявила должной осмотрительности, направленной на проверку юридической чистоты сделки. По решению суда автомобиль изъяли в пользу банка.