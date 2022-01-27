Белгородец заложил машину и продал её женщине из Вологодской области

«Эксперт Банк» обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору, поскольку должник свои обязательства не выполнил. Как оказалось, заёмщик передал банку свою машину Kia в качестве залога. После этого должник перестал выполнять обязательства по кредиту, а заложенное имущество продал новому владельцу.