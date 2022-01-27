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Белгородец заложил машину и продал её женщине из Вологодской области

27 января 13:54
Фото: Бел.Ру
Машину у нового собственника изъяли. Требования о взыскании долгов с белгородца удовлетворили, сообщили в Новооскольском районном суде.

Покупательница приобрела автомобиль у белгородца. Как оказалось, мужчина задолжал банку и передал машину под залог. В итоге авто у жительницы Вологодской области изъяли, а требования по выплате долгов по кредитному договору с жителя Новооскольского горокруга удовлетворили.

«Эксперт Банк» обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору, поскольку должник свои обязательства не выполнил. Как оказалось, заёмщик передал банку свою машину Kia в качестве залога. После этого должник перестал выполнять обязательства по кредиту, а заложенное имущество продал новому владельцу.

В итоге женщина стала соответчиком в судебном разбирательстве. Суд не признал собственницу машины добросовестным покупателем, ссылаясь на то, что женщина не проявила должной осмотрительности, направленной на проверку юридической чистоты сделки. По решению суда автомобиль изъяли в пользу банка.

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