Врачи подтвердили смерть 10 женщин и 8 детей в ковидном роддоме под Белгородом

Ковидный роддом в Шебекинской ЦРБ открыли 7 октября 2020 года. Перед открытием здание реконструировали, закупили оборудование и провели кислород.
Как рассказала журналистам главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко, за 1,5 года работы ковидного отделения в роддоме прошли лечение 887 женщин. Основная часть девушек лечилась прошлой осенью — 352 беременные. В реанимацию с начала открытия роддома попали 46 рожениц.
Скончались за всё время работы ковидного роддома 10 женщин и 8 младенцев. Все беременные умерли во время четвёртой волны коронавируса.
Женщины умерли осенью, в четвёртую волну коронавируса, когда прогрессировал дельта-штамм. Этот штамм быстро прогрессирует, поэтому бороться с ним сложно.Олеся Нестеренко
В настоящий момент в шебекинском роддоме находится 21 женщина, а в реанимационном отделении — одна. Как отметила Олеся Нестеренко, в скором времени женщину переведут в палату.
Стоит отметить, что в госпиталь поступают беременные белгородки с подтверждённым коронавирусом и с подозрением на него.
Напомним, истории лечения умерших женщин в шебекинском роддоме рассказали их мужья. Одна из девушек скончалась в сентябре 2021 года. Врачи нашли у роженицы затемнение в лёгком, но говорили, что с ней всё хорошо. Уже тогда она заметила, что с ребёнком что-то не так и предположила, что ему не хватает кислорода. Спустя несколько дней ей сделали кесарево сечение, но ребёнок был мёртв, а через несколько дней скончалась и сама девушка.