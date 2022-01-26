Врачи подтвердили смерть 10 женщин и 8 детей в ковидном роддоме под Белгородом

Напомним, истории лечения умерших женщин в шебекинском роддоме рассказали их мужья. Одна из девушек скончалась в сентябре 2021 года. Врачи нашли у роженицы затемнение в лёгком, но говорили, что с ней всё хорошо. Уже тогда она заметила, что с ребёнком что-то не так и предположила, что ему не хватает кислорода. Спустя несколько дней ей сделали кесарево сечение, но ребёнок был мёртв, а через несколько дней скончалась и сама девушка.