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Врачи подтвердили смерть 10 женщин и 8 детей в ковидном роддоме под Белгородом

26 января 12:20
Фото: ИА «Бел.Ру»
По словам врачей ковидного роддома Шебекинской ЦРБ, большая часть женщин умерли осенью в период четвёртой волны коронавируса.

Ковидный роддом в Шебекинской ЦРБ открыли 7 октября 2020 года. Перед открытием здание реконструировали, закупили оборудование и провели кислород.

Как рассказала журналистам главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко, за 1,5 года работы ковидного отделения в роддоме прошли лечение 887 женщин. Основная часть девушек лечилась прошлой осенью — 352 беременные. В реанимацию с начала открытия роддома попали 46 рожениц.

Скончались за всё время работы ковидного роддома 10 женщин и 8 младенцев. Все беременные умерли во время четвёртой волны коронавируса.

Женщины умерли осенью, в четвёртую волну коронавируса, когда прогрессировал дельта-штамм. Этот штамм быстро прогрессирует, поэтому бороться с ним сложно.Олеся Нестеренко

В настоящий момент в шебекинском роддоме находится 21 женщина, а в реанимационном отделении — одна. Как отметила Олеся Нестеренко, в скором времени женщину переведут в палату.

Стоит отметить, что в госпиталь поступают беременные белгородки с подтверждённым коронавирусом и с подозрением на него.

Напомним, истории лечения умерших женщин в шебекинском роддоме рассказали их мужья. Одна из девушек скончалась в сентябре 2021 года. Врачи нашли у роженицы затемнение в лёгком, но говорили, что с ней всё хорошо. Уже тогда она заметила, что с ребёнком что-то не так и предположила, что ему не хватает кислорода. Спустя несколько дней ей сделали кесарево сечение, но ребёнок был мёртв, а через несколько дней скончалась и сама девушка.

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