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В белгородском аэропорту задерживаются два вылета

26 января 09:04
Фото: Бел.Ру
В областном центре задержали два авиарейса до Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. Расписание опубликовано на сайте аэропорта.

В аэропорту областного центра задержали два рейса южного направления. Задерживаются вылеты до Минвод и Ростова-на-Дону.

В среду, 26 января, задержали два вылета из Белгорода. Оба самолёта должны были вылететь в 13:35. Остальные рейсы должны пройти по расписанию.

Сообщается, что в аэропорту Ростова-на-Дону рейсы тоже задерживаются из-за погоды. Несколько рейсов на прилёт и вылет задержали из-за тумана и плохой видимости.

Напомним, 21 января в Белгороде задержали несколько самолётов из-за снегопада. Тогда были запланированы авиарейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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