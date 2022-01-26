В белгородском аэропорту задерживаются два вылета

В аэропорту областного центра задержали два рейса южного направления. Задерживаются вылеты до Минвод и Ростова-на-Дону.
В среду, 26 января, задержали два вылета из Белгорода. Оба самолёта должны были вылететь в 13:35. Остальные рейсы должны пройти по расписанию.
Сообщается, что в аэропорту Ростова-на-Дону рейсы тоже задерживаются из-за погоды. Несколько рейсов на прилёт и вылет задержали из-за тумана и плохой видимости.
Напомним, 21 января в Белгороде задержали несколько самолётов из-за снегопада. Тогда были запланированы авиарейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.