Стратегию развития Белгородской области разработает питерская фирма

В частности, необходимо радикально обновить цели и задачи социально-экономического развития региона, исходя из национальных целей и задач. Также следует существенно изменить состав проектов и мероприятий стратегического развития Белгородской области и расширить прогнозный горизонт стратегии до 2030 года. Новая стратегия также необходима из-за появления существенных коррективов в общемировой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.