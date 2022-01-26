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Стратегию развития Белгородской области разработает питерская фирма

26 января 17:15
Фото: pixabay.com
Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области заключило контракт с компанией из Санкт-Петербурга, которая должна разработать стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Стоимость контракта составила 32 млн рублей, говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно документам госзакупки, контракт на выполнение научно-исследовательских работ заключили 14 января. Стоимость договора составила 32 млн рублей. За эти средства питерская компания должна будет разработать стратегию социально-экономического развития Белгородской области до 2030 года.

Из пояснительных документов следует, что сейчас основным действующим документом стратегического управления экономикой и социальной сферой Белгородской области является стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года. По некоторым причинам нужно разработать новый документ.

В частности, необходимо радикально обновить цели и задачи социально-экономического развития региона, исходя из национальных целей и задач. Также следует существенно изменить состав проектов и мероприятий стратегического развития Белгородской области и расширить прогнозный горизонт стратегии до 2030 года. Новая стратегия также необходима из-за появления существенных коррективов в общемировой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

В подготовке стратегии исполнитель должен придерживаться определённого методологического подхода. Работы выполнят в 2022 году в три этапа:

  • до 15 апреля 2022 года — «Анализ, оценка результатов реализации стратегии и текущего состояния развития региона»;
  • до 15 октября 2022 года — «Разработка текста стратегии, плана мероприятий по реализации стратегии, проектов госпрограмм области»;
  • до 15 декабря 2022 года — «Сопровождение общественного обсуждения, согласования и утверждения стратегии, плана мероприятий по реализации стратегии, сопровождение доработки и общественного обсуждения госпрограмм области».

Среди целей работы — обновление приоритетов и механизмов социально-экономического развития Белгородской области с учётом изменения стратегических целей государства, внешних условий и текущей динамики развития региона, формирование портфеля приоритетных проектных инициатив развития экономики и социальной сферы региона, корректировка и развитие системы управления реализацией стратегии.

Исполнитель — фонд «Центр стратегических разработок „Северо-Запад“». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2000 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Руководитель — Марина Липецкая. В 2020 году чистая прибыль организации составила 65 млн рублей.

Напомним, социально-экономическое развитие Белгородской области главе региона представил заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

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