Стратегию развития Белгородской области разработает питерская фирма

Согласно документам госзакупки, контракт на выполнение научно-исследовательских работ заключили 14 января. Стоимость договора составила 32 млн рублей. За эти средства питерская компания должна будет разработать стратегию социально-экономического развития Белгородской области до 2030 года.
Из пояснительных документов следует, что сейчас основным действующим документом стратегического управления экономикой и социальной сферой Белгородской области является стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года. По некоторым причинам нужно разработать новый документ.
В частности, необходимо радикально обновить цели и задачи социально-экономического развития региона, исходя из национальных целей и задач. Также следует существенно изменить состав проектов и мероприятий стратегического развития Белгородской области и расширить прогнозный горизонт стратегии до 2030 года. Новая стратегия также необходима из-за появления существенных коррективов в общемировой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.
В подготовке стратегии исполнитель должен придерживаться определённого методологического подхода. Работы выполнят в 2022 году в три этапа:
Среди целей работы — обновление приоритетов и механизмов социально-экономического развития Белгородской области с учётом изменения стратегических целей государства, внешних условий и текущей динамики развития региона, формирование портфеля приоритетных проектных инициатив развития экономики и социальной сферы региона, корректировка и развитие системы управления реализацией стратегии.
Исполнитель — фонд «Центр стратегических разработок „Северо-Запад“». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2000 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Руководитель — Марина Липецкая. В 2020 году чистая прибыль организации составила 65 млн рублей.
Напомним, социально-экономическое развитие Белгородской области главе региона представил заместитель губернатора Дмитрий Гладский.