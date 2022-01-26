«После возможного появления штамма „омикрон“ в регионе увеличится нагрузка на амбулаторное звено. Мы хотели усилить амбулаторное звено, чтобы каждый пациент получал лечение быстро на дому. Чтобы ситуация не осложнялась и люди не попадали в стационары. Мы видим, как вирус ведёт себя в других странах, у нас может быть по-другому, поэтому мы на всякий случай должны быть готовы по всем направлениям, в том числе и по стационарному».