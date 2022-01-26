Пока в регионе не зафиксированы случаи заболевания штаммом «омикрон», но белгородские власти заранее продумали план действий по борьбе с новым штаммом вируса.
С начала года эпидемиологическая ситуация в Белгородской области ухудшается. Рост заболеваемости за вторую декаду января составил порядка 15%. Если сравнивать с другими регионами, то увеличение количества зараженных не столь масштабно.
По мнению главы Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, январский подъем уровня заболеваемости связан с отложенным обращением белгородцев за медицинской помощью. В период новогодних праздников число обращений в больницы существенно сократилось, а при возвращении людей в трудовые коллективы и на учебу выявляемость заболевших, соответственно, возросла.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников:
«Такая ситуация после праздников происходит ежегодно: в выходные белгородцы откладывают поход к врачу. Поэтому мы связываем рост числа заболевших с процессом отсроченной обращаемости. Если бы это был другой штамм, например, „омикрон“, то рост заболеваемости, скорее всего, был бы более стремительным».
Однако официальная статистика заболеваемости «омикроном» по РФ и высокая заразность нового штамма убеждают в том, что появление «омикрона» в Белгородской области — вопрос времени.
Врачи опасаются, что волна «омикрона» охватит большее количество населения, чем при других штаммах. Это связано еще и с тем, что в регионе начинается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, которые по симптомам очень схожи с новым штаммом. Медики предполагают, что на фоне этого многие начнут заниматься самолечением и не станут вовремя обращаться к врачам.
Однако «омикрон» не так безобиден, как это принято считать. Во-первых, он приводит к осложнениям, среди которых развитие хронических ЛОР-заболеваний и бронхиолитов. Во-вторых, новый штамм чаще всего поражает детей, у которых могут развиваться диарея и поражения верхних дыхательных путей, требующие госпитализации.
По прогнозам минздрава, 5 волна коронавируса возможна через одну-две недели. А значит, есть небольшой временной зазор для подготовки.
В связи с этим медики и власти Белгородской области подготовили ряд мероприятий для борьбы с распространением вируса:
В рамках подготовки к росту заболеваемости в Белгородской области закупили медицинские препараты, усиливают штат кол-центров и увеличивают число медицинских бригад. При увеличении вызовов в два раза добавят ещё 36 бригад — их станет не 98, а 134. Если число вызовов увеличится в четыре раза, то бригад будет 252.
Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников:
«После возможного появления штамма „омикрон“ в регионе увеличится нагрузка на амбулаторное звено. Мы хотели усилить амбулаторное звено, чтобы каждый пациент получал лечение быстро на дому. Чтобы ситуация не осложнялась и люди не попадали в стационары. Мы видим, как вирус ведёт себя в других странах, у нас может быть по-другому, поэтому мы на всякий случай должны быть готовы по всем направлениям, в том числе и по стационарному».
Однако самым действенным способом уберечься от заражения вирусом врачи считают вакцинацию. По данным регионального минздрава, только 3,5% вакцинированных белгородцев заразились коронавирусом в прошлом году, причем переболели в легкой форме.
Медики советуют тем, кто до сих пор не привился, пройти вакцинацию сейчас, пока фиксируется лишь небольшое количество заболевших. В пик пандемии защитить себя от заражения будет намного сложнее.
В Белгородской области сделать прививку от ковида можно в любой поликлинике. В регионе доступны все отечественные препараты: «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «КовиВак».
Глава регионального минздрава Андрей Иконников заверил жителей области, что препараты «Спутник Лайт» и «Спутник V» имеются в достаточном количестве — дефицита вакцин в Белгородской области нет. На сегодняшний день полную вакцинацию в регионе прошли почти 950 тысяч белгородцев.
Кроме этого, в ближайшее время в регионе ожидаются поставки вакцины «Спутник М», предназначенной для подростков от 12 до 17 лет. В областном минздраве сообщили, что предварительное согласие на вакцинацию школьников дали уже порядка шести тысяч родителей. Такие цифры обнадеживают, ведь именно дети школьного возраста являются главными распространителями заболевания.
Врачи не отрицают, что привитые также могут заразиться «омикроном», но, согласно статистике, такие пациенты переносят заболевание легче. По данным ЮАР и европейских стран, вакцинированные заражаются только в 15 — 20% случаев, причем болеют они легко и без осложнений.