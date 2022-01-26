После жалоб людей в Белгородской области с начала года убили пять волков

Как сообщили в региональном экоохотнадзоре, волки в регионе обитают в Валуйском горокруге, Волоконовском и Ровеньском районах. Сотрудники охотничьих угодий при необходимости регулируют их численность.

В Белгородской области с 2010 года волки обитают в основном в Валуйском горокруге, Волоконовском и Ровеньском районах. Работники охотугодий в случае необходимости регулируют их численность. Так, с начала года добыли пять животных. Четыре волка нашли в заказнике «Казинский» Валуйского горокруга. Ещё одного — на территории охотничьих угодий АО «ОЭМК им А. А. Угарова» в Чернянском районе. Ранее жители Валуйского горокруга рассказали «Бел.Ру», что в 2020 году волки напали на коз в Старом Хуторе, то же самое произошло и в следующем году. А уже в 2022-м волки пришли в Вериговку и стали есть сидевших на цепи собак. По словам очевидцев, опасные животные не убегают при виде людей. Чтобы разобраться в ситуации, «Бел.Ру» направило запрос в экоохотнадзор.