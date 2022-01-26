Пассажир поезда Белгород — Москва присвоил чужой телефон в вагоне-ресторане

Мужчина, вышедший из поезда в Белгороде, присвоил себе чужой телефон. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что забыла смартфон в вагоне-ресторане. Когда женщина вернулась, телефон не обнаружила.
Правоохранители нашли свидетеля, который сообщил, что смартфон забрал неизвестный мужчина. Перед отправлением злоумышленник покинул поезд и вышел на станции в Белгороде. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
Вскоре сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Похищенный гаджет у злоумышленника изъяли. Против него возбудили уголовное дело.