Олег Полухин: Нам предстоит очень интересная, но трудная работа

За последние пять лет численность обучающихся в медколледже выросла более чем в два раза. Нам уже сейчас не хватает площади. Практически в два раза с 2016 года увеличился набор и на медицинские специальности в мединститут. Вложено за это время более 500 млрд денежных средств в развитие лабораторной, учебной, научной, экспериментальной баз.Олег Полухин