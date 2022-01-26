Олег Полухин: Нам предстоит очень интересная, но трудная работа

Posted 26 января 2022, 15:20
Published 26 января 2022, 15:20
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
26 января состоялась ежегодная пресс-конференция ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина. В ходе мероприятия он рассказал о перспективах развития вуза в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030». В частности, НИУ «БелГУ» стал одним из 45 вузов, который прошёл два конкурсных этапа и оказался и в базовой, и в специальной части гранта.
Это говорит о том, что в России сегодня сформирован пул университетов, который будет решать задачу достижения академического, стратегического лидерства в мире в области науки и образования. Нашему университету, наравне с другими 44 вузами, выпала такая великая честь. Это нас ко многому обязывает. Нам предстоит очень интересная, но трудная работа.Олег Полухин
«Приоритет-2030» — это программа стратегического и академического лидерства, которая призывает российские университеты конкурировать с ведущими мировыми вузами в области науки и образования. По содержанию программа для НИУ «БелГУ» состоит из трёх взаимосвязанных проектов-платформ.
Первая посвящена науке — «Наука XXI века». В этот блок входят проекты в области материаловедения, генетики и селекции, биомедицины.
Следующая платформа посвящена образованию — «Лидеры будущего». Все проекты, которые будут реализовываться в рамках этого направления, направлены на поиск и развитие талантливой молодёжи как в Белгородской области, так и на территории всей страны.
Третий проект посвящён реализации социокультурной миссии университета.
Здесь мы будем делать всё, чтобы усиливать своё влияние на общество по всем социокультурным траекториям, которые существуют. Для этого у нас есть развитая материальная и спортивная базы, культурные объекты и интеллектуальный потенциал.Олег Полухин
Управление программой будет происходить по аналогии с управлением НОЦ «Инновационные решения в АПК». То есть будет сформирован наблюдательный совет во главе с губернатором Белгородской области и управляющий совет, который возглавит ректор. Также в состав руководства войдут советы трёх платформ.
Общий объём денежных средств в рамках предоставления гранта составит 453 млн рублей. Ещё 100 млн рублей, по условиям конкурса, выделит правительство Белгородской области. Деньги уже заложены в бюджете.
Олег Полухин добавил, что на сегодняшний день уже сформированы 30 проектов, которые запущены на всех трёх платформах. В целом программа «Приоритет-2030» предполагает существенные изменения и формирование совершенно новой парадигмы организации проведения научных исследований и ведения образовательной деятельности.
Появляются новые изменения в научном блоке, которые связаны с более активным вовлечением молодёжи в исследовательскую работу. Формируются новые структуры, которые связаны с практико-ориентированным обучением. Усиливается междисциплинарность в образовательной деятельности с опорой на проектное обучение. Усиливается проектный офис и перестраивается его работа. Олег Полухин
Среди других знаковых событий ректор отметил, что в 2021 году вуз достиг исторического максимума по приёму абитуриентов на все формы обучения. Всего было принято 9117 человек — это более чем на 1000 человек больше, чем в 2020 году.
Это говорит о популярности университета, о росте имиджа. В общем количестве обучающихся 42% — студенты из всех 85 субъектов РФ и почти 4000 иностранных студентов из 100 стран мира.Олег Полухин
Третье знаковое событие — НИУ «БелГУ» вошёл в третий, наиболее престижный мировой рейтинг университетов агентства QS, тем самым выполнив задачу, которая стояла с 2013 года.
В 2021 году вуз отметил 145-летие со дня основания, а также 25-летие со дня получения статуса «классического университета».
В ходе пресс-конференции была затронута тема дефицита медицинских кадров. Как отметил Олег Николаевич, с 2002 года из мединститута выпустили по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Сестринское дело» 2981 человека. 95% из них остались в Белгородской области. Всего на 1 января 2021 года в регионе работает 5237 медиков. То есть более 50% медиков — выпускники НИУ «БелГУ». Также сегодня в системе здравоохранения области работает 421 студент-ординатор.
За последние пять лет численность обучающихся в медколледже выросла более чем в два раза. Нам уже сейчас не хватает площади. Практически в два раза с 2016 года увеличился набор и на медицинские специальности в мединститут. Вложено за это время более 500 млрд денежных средств в развитие лабораторной, учебной, научной, экспериментальной баз.Олег Полухин
Поговорили и о приоритетных направлениях деятельности вуза в 2022 году. В частности, в марте-апреле завершится создание мощной лаборатории ядерной физики. А летом-осенью откроется региональный микробиологический центр. Также заканчивается проектирование и начинается строительство второй очереди экспериментально-биологической клиники. А 6–9 июня вуз готов стать площадкой для проведения форума Ганзейской Лиги.