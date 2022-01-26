Новая ковидная волна накроет Белгородскую область через две недели

На брифинге 26 января руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева сообщила, что через одну-две недели в регионе начнётся новая волна заболеваний коронавирусом.
Идёт увеличение числа заболевших. За третью календарную неделю мы выявили 1370 случаев. Показатель заболеваемости составил 89,8 на 100 тысяч населения, хотя неделей ранее он был 54,9 на 100 тысяч населения. Выходит, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась в регионе на 63%. Елена Оглезнева
Неуклонный рост начали отмечать за последнюю неделю, отметила главный санитарный врач региона. Так, если 17 января ковидом заболели 146 белгородцев, то 24 января — 275.
Как отметила Оглезнева, новый заразный штамм «омикрон» в Белгородской области пока не выявлен. Однако это не исключает того, что кто-то уже им заболел. Так, только 10% от положительных ковидных проб направляют на генотипирование в институт в Оболенске, сообщила руководитель ведомства.
Что касается детей, то среди них рост заболеваемости ковидом не отмечается. На карантине по новой инфекции находятся 37 групп в детсадах и 105 классов в школах.
В связи с ситуацией с коронавирусом Роспотребнадзор предлагает ввести на территории региона новые ограничения. В их числе временная отмена мероприятий, которые проходят внутри помещений и на улице, а также усиление контроля за ношением масок в общественных местах.
К ухудшению эпидобстановки в регионе готовились заранее. Так, власти увеличили количество медицинских бригад и операторов в кол-центрах, а также закупили лекарства для ковидных больных на 300 млн рублей.