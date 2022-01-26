Новая ковидная волна накроет Белгородскую область через две недели

Как отметила Оглезнева, новый заразный штамм «омикрон» в Белгородской области пока не выявлен. Однако это не исключает того, что кто-то уже им заболел. Так, только 10% от положительных ковидных проб направляют на генотипирование в институт в Оболенске, сообщила руководитель ведомства.