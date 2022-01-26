На британской карте якобы вторжения России на Украину Белгород назвали Белоградом

Иностранные журналисты опубликовали материал о якобы готовящемся нападении России на Украину. Таблоид даже приложил карту российского вторжения, однако на ней обнаружили несуществующий город Белоград, пишут в издании.
На карте, появившейся на сайте британского таблоида, можно заметить несуществующий город. Вероятно, авторы имели в виду Белгород, расположенный в 42 км от украинской границы.
Примечательно, что на плане обозначено и село Троебортное, расположенное в Брянской области. В селе находится пункт пропуска машин через границу Украины и России. Как указывается в материале, Россия готовится к наступлению с участием танков в том числе и из этого населённого пункта.
На карту обратил внимание российский журналист Александр Коц. Как он пошутил в своём телеграм-канале, Россия будет вторгаться через официальные КПП, чтобы сразу растаможивать танки.