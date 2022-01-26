Гостехнадзор Белгородской области покупает 10 легковых авто

Гостехнадзор покупает 10 легковых автомобилей. Начальная цена контракта — 10 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет. Поставщика автомобилей определят в ходе электронного аукциона 7 февраля 2022 года.
Согласно техзаданию, автомобили должны быть оборудованы подогревом передних сидений, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных сил и гидроусилителем руля. Помимо этого, машины будут моноприводные, с механической коробкой передач. Также машины должны быть не позднее 2021 года выпуска. Цвет авто допускается белый, бежевый или серебристый. Мощность двигателя — не менее 106 л. с.
Машины должны доставить до 30 июня 2022 года.
Напомним, в конце прошлого года Белгорблагоустройство приобрело машины с креплениями для детского кресла. Кроме того, в салонах авто установлено зеркало с режимом день/ночь. Автомобили обошлись БГБ в 2,8 млн рублей.