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Гостехнадзор Белгородской области покупает 10 легковых авто

26 января 05:11
Фото: ИА «Бел.Ру»
Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Машины должны быть не позднее 2021 года выпуска.

Гостехнадзор покупает 10 легковых автомобилей. Начальная цена контракта — 10 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет. Поставщика автомобилей определят в ходе электронного аукциона 7 февраля 2022 года.

Согласно техзаданию, автомобили должны быть оборудованы подогревом передних сидений, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных сил и гидроусилителем руля. Помимо этого, машины будут моноприводные, с механической коробкой передач. Также машины должны быть не позднее 2021 года выпуска. Цвет авто допускается белый, бежевый или серебристый. Мощность двигателя — не менее 106 л. с.

Машины должны доставить до 30 июня 2022 года.

Напомним, в конце прошлого года Белгорблагоустройство приобрело машины с креплениями для детского кресла. Кроме того, в салонах авто установлено зеркало с режимом день/ночь. Автомобили обошлись БГБ в 2,8 млн рублей.

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