Гостехнадзор Белгородской области покупает 10 легковых авто

Согласно техзаданию, автомобили должны быть оборудованы подогревом передних сидений, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных сил и гидроусилителем руля. Помимо этого, машины будут моноприводные, с механической коробкой передач. Также машины должны быть не позднее 2021 года выпуска. Цвет авто допускается белый, бежевый или серебристый. Мощность двигателя — не менее 106 л. с.