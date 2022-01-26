Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Домашний кот в Санкт-Петербурге набросился на недельного младенца

26 января 11:25
Фото: Бел.Ру
Ребёнок лежит в больнице в тяжёлом состоянии, сообщает «Москва.ру».

Кот набросился на недельного ребёнка в Санкт-Петербурге. Малыша в тяжёлом состоянии госпитализировали, пишут в издании.

По данным СМИ, происшествие случилось сегодня, 25 января. Набросилось животное на ребёнка во время кормления грудью. В результате ребёнка отправили в медучреждение с укушенными ранами лобно-теменной области.

Напомним, в июне 2021 года в Белгороде собака напала на десятилетнюю девочку. Ребёнка госпитализировали и наложили несколько швов, девочке требовалась пластическая операция.

Как рассказывал очевидец событий, животное повалило девочку и начало грызть за голову и лицо с сильной агрессией. У свидетеля происшествия при себе не было телефона, поэтому он привёл девочку к родителям.

Материалы по теме
Из гаража в Белгороде неделю не могут достать застрявшего котаХозяйка кота-гиганта из Белгородской области отказалась его продаватьНе одним Кефиром: у белгородцев немало больших кошек
#Новости#Младенец#Кот#Нападение#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18