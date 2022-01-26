Домашний кот в Санкт-Петербурге набросился на недельного младенца

Кот набросился на недельного ребёнка в Санкт-Петербурге. Малыша в тяжёлом состоянии госпитализировали, пишут в издании.
По данным СМИ, происшествие случилось сегодня, 25 января. Набросилось животное на ребёнка во время кормления грудью. В результате ребёнка отправили в медучреждение с укушенными ранами лобно-теменной области.
Напомним, в июне 2021 года в Белгороде собака напала на десятилетнюю девочку. Ребёнка госпитализировали и наложили несколько швов, девочке требовалась пластическая операция.
Как рассказывал очевидец событий, животное повалило девочку и начало грызть за голову и лицо с сильной агрессией. У свидетеля происшествия при себе не было телефона, поэтому он привёл девочку к родителям.