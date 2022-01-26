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Белгородский подросток незаконно работал кровельщиком

26 января 11:23
Фото: pixabay.com
Прокуратура провела проверку в сфере трудового законодательства после обращения родителя несовершеннолетнего, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Прохоровского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. В ведомство обратился законный представитель несовершеннолетнего. Подросток работал кровельщиком в течение полутора месяцев без заключения соответствующего договора.

Предприниматель не заключил трудовой договор с подростком, однако это стало не единственным нарушением. В российском законодательстве прописан перечень работ с вредными или опасными условиями труда. На такую работу могут устроиться только граждане старше 18 лет. К такому списку относится и работа кровельщиком.

Ведомство внесло предпринимателю представление. Также в его отношении возбудили дела об административном правонарушении.

#Новости#Подросток#Нарушения#Трудоустройство#Кровельщик#Общество
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