Белгородский подросток незаконно работал кровельщиком

Прокуратура Прохоровского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. В ведомство обратился законный представитель несовершеннолетнего. Подросток работал кровельщиком в течение полутора месяцев без заключения соответствующего договора.
Предприниматель не заключил трудовой договор с подростком, однако это стало не единственным нарушением. В российском законодательстве прописан перечень работ с вредными или опасными условиями труда. На такую работу могут устроиться только граждане старше 18 лет. К такому списку относится и работа кровельщиком.
Ведомство внесло предпринимателю представление. Также в его отношении возбудили дела об административном правонарушении.