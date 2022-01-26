Белгородский подросток незаконно работал кровельщиком

Предприниматель не заключил трудовой договор с подростком, однако это стало не единственным нарушением. В российском законодательстве прописан перечень работ с вредными или опасными условиями труда. На такую работу могут устроиться только граждане старше 18 лет. К такому списку относится и работа кровельщиком.