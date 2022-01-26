Администрацию Старооскольского горокруга возглавил Андрей Чесноков

В Старом Осколе провели заседание Совета депутатов, на котором назначили нового главу администрации горокруга. Большинство участников проголосовали за то, чтобы эта должность досталась Андрею Чеснокову. Трое, судя по записи, воздержались.
Андрей Чесноков родился в Старом Осколе. Он окончил СТИ НИТУ «МИСиС» по специальности «Информационные системы и технологии». Работал в вузе, администрации Старооскольского горокруга, в правительстве региона. В 2018 году стал главой администрации Яковлевского горокруга.
На этом посту он проработал до декабря 2021 года. Чеснокова перевели на работу в старооскольскую администрацию, где он стал первым заместителем руководителя и временно исполняющим обязанности главы горокруга.
Конкурентов на пост главы Старооскольского горокруга у Андрея Чеснокова было два — коммерческий директор ООО «Торговый мир» Ярослав Лукъянцев и депутат местного совета депутатов, начальник юридического отдела ООО «РАЦ» Виталий Кандауров. Кандидатов выбирала конкурсная комиссия из шести человек, председателем которой был депутат облдумы Сергей Гусев.
Ранее опубликовали проект контракта с главой администрации Старооскольского горокруга, в котором было указано, какой будет его зарплата.
Напомним, что главой Яковлевского горокруга стал Олег Медведев. Его кандидатуру поддержали единогласно.