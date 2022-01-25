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Живущим рядом с водопроводом белгородцам приходилось пить воду из родника

25 января 12:07
Фото: pixabay.com
В населённом пункте имеется центральное водоснабжение, однако жителям трёх домов приходилось набирать воду из родника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В селе Васильполье Новооскольского городского округа некоторые жители были вынуждены пить воду из родника. При этом в населённом пункте есть центральный водопровод.

Родник был источником водоснабжения для жителей трёх домов на улице Зелёной. Согласно законодательству, водой обеспечить жителей должны были органы местного самоуправления.

По данному факту прокуратура провела проверку. Для устранения нарушений главе администрации муниципалитета вынесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили. До организации центрального водоснабжения жителям трёх домов воду будут подвозить.

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#Новости#Водопровод#Вода#Родник#Новооскольский городской округ#Нарочно не придумаешь#Общество
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