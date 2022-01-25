В Курской области начали прививать детей от коронавируса

Медучреждение получило 50 доз «Спутника М». Прививку детям будут ставить так же, как и взрослым — в два этапа с промежутком в три недели. Вакцинироваться дети с 12 до 15 лет будут с согласия родителей, подростки, достигшие 15 лет, примут решение самостоятельно.