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В Курской области начали прививать детей от коронавируса

25 января 14:45
Фото: Курские известия
25 января вакцину «Спутник М» получили три девочки. Всего в регион поступило 720 доз, сообщают «Курские известия».

В соседнем регионе началась вакцинация подростков от ковида. В Курскую область сегодня поступило 720 доз вакцины, пишут в издании.

25 января на вакцинацию записались четверо подростков до 15 лет, однако вакцину получили только трое, четвёртый ребёнок заболел. Следующая вакцинация в поликлинике № 7 Курска запланирована на 28 января.

Медучреждение получило 50 доз «Спутника М». Прививку детям будут ставить так же, как и взрослым — в два этапа с промежутком в три недели. Вакцинироваться дети с 12 до 15 лет будут с согласия родителей, подростки, достигшие 15 лет, примут решение самостоятельно.

На текущий момент поликлиника обслуживает более 14 тыс. детей. Более 4 тыс. из них достигли возраста, с которого можно прививаться. Как отметила главврач медучреждения Светлана Фильшина, медики 100% детей привить не смогут, поскольку у некоторых есть хронические заболевания.

Показания к прививке можно будет получить через педиатра, который должен удостовериться, что ребёнок здоров. Сейчас в регионе проживает порядка 60 тыс. детей от 12 до 17 лет. От Минздрава поступила заявка на вакцинацию 6 тыс. несовершеннолетних.

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