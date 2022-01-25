В Курской области начали прививать детей от коронавируса

В соседнем регионе началась вакцинация подростков от ковида. В Курскую область сегодня поступило 720 доз вакцины, пишут в издании.
25 января на вакцинацию записались четверо подростков до 15 лет, однако вакцину получили только трое, четвёртый ребёнок заболел. Следующая вакцинация в поликлинике № 7 Курска запланирована на 28 января.
Медучреждение получило 50 доз «Спутника М». Прививку детям будут ставить так же, как и взрослым — в два этапа с промежутком в три недели. Вакцинироваться дети с 12 до 15 лет будут с согласия родителей, подростки, достигшие 15 лет, примут решение самостоятельно.
На текущий момент поликлиника обслуживает более 14 тыс. детей. Более 4 тыс. из них достигли возраста, с которого можно прививаться. Как отметила главврач медучреждения Светлана Фильшина, медики 100% детей привить не смогут, поскольку у некоторых есть хронические заболевания.
Показания к прививке можно будет получить через педиатра, который должен удостовериться, что ребёнок здоров. Сейчас в регионе проживает порядка 60 тыс. детей от 12 до 17 лет. От Минздрава поступила заявка на вакцинацию 6 тыс. несовершеннолетних.