В Белгородской области завели одно уголовное дело за организацию занятий проституцией

По информации ведомства, по итогам 2021 года в Белгородской области правоохранители возбудили одно уголовное дело за организацию занятий проституцией. За подобное правонарушение грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на пять лет или лишение свободы.
В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд.
Данную информацию журналисты «Бел.Ру» получили в ходе подготовки материала, который касается продажи невинности.
Напомним, 24-летняя белгородка продаёт свою невинность за 150 000 рублей. Девушка готова «подарить незабываемое ощущение быть первым привлекательному и интересному мужчине».
О том, как жительницы Черноземья зарабатывают на девственности и сколько готовы заплатить за данную услугу мужчины — в материале «Бел.Ру».