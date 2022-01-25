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В Белгородской области завели одно уголовное дело за организацию занятий проституцией

25 января 14:26
Фото: ИА «Бел.Ру»
Статистические данные предоставили в региональном управлении МВД по итогам 2021 года. В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд.

По информации ведомства, по итогам 2021 года в Белгородской области правоохранители возбудили одно уголовное дело за организацию занятий проституцией. За подобное правонарушение грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на пять лет или лишение свободы.

В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд.

Данную информацию журналисты «Бел.Ру» получили в ходе подготовки материала, который касается продажи невинности.

Напомним, 24-летняя белгородка продаёт свою невинность за 150 000 рублей. Девушка готова «подарить незабываемое ощущение быть первым привлекательному и интересному мужчине».

О том, как жительницы Черноземья зарабатывают на девственности и сколько готовы заплатить за данную услугу мужчины — в материале «Бел.Ру».

Право первой ночи: за сколько белгородки готовы распрощаться с девственностью
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#Новости#УМВД#Штраф#Уголовное наказание#Проституция#Эксклюзив#Общество
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