В Белгородской области завели одно уголовное дело за организацию занятий проституцией

По информации ведомства, по итогам 2021 года в Белгородской области правоохранители возбудили одно уголовное дело за организацию занятий проституцией. За подобное правонарушение грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на пять лет или лишение свободы.