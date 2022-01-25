Тест: Кто из белгородских депутатов изображён на студенческих фотографиях
25 января 11:53
Фото: ИА «Бел.Ру»
25 января в России отмечается День студенчества. Свои студенческие годы решили вспомнить и депутаты Белгородской областной думы.
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Тест: Кто из белгородских депутатов изображён на студенческих фотографиях
День российского студенчества отмечается в России 25 января. Сначала в этот день праздновали день рождения университета — в 1775 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Днём студента эта дата была официально признана в 2005 году. О своей жизни в студенческие годы рассказали депутаты облдумы. Редакция «Бел.Ру» предлагает угадать, кто из депутатов изображён на студенческих фото.