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Тест: Кто из белгородских депутатов изображён на студенческих фотографиях

День российского студенчества отмечается в России 25 января. Сначала в этот день праздновали день рождения университета — в 1775 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Днём студента эта дата была официально признана в 2005 году. О своей жизни в студенческие годы рассказали депутаты облдумы. Редакция «Бел.Ру» предлагает угадать, кто из депутатов изображён на студенческих фото.

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