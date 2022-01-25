Таксист в Белгороде украл у пассажирки 15 тысяч рублей

Пассажирка вышла на улицу, оставив свои вещи в салоне машины. Пока женщина не видела, водитель похитил из её сумки 15 тыс. рублей. Пропажу денег белгородка обнаружила только дома. Против таксиста возбудили уголовное дело. Его ждёт до пяти лет тюрьмы.