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Таксист в Белгороде украл у пассажирки 15 тысяч рублей

25 января 12:48
Фото: Бел.Ру
Водитель такси вытащил из сумки белгородки всю наличность, когда женщина вышла подышать на улицу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина сообщила о пропаже 15 тыс. рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний водитель такси, который подвозил потерпевшую. Как установили правоохранители, накануне происшествия женщина ехала в такси. В машине она почувствовала себя плохо и попросила водителя остановиться.

Пассажирка вышла на улицу, оставив свои вещи в салоне машины. Пока женщина не видела, водитель похитил из её сумки 15 тыс. рублей. Пропажу денег белгородка обнаружила только дома. Против таксиста возбудили уголовное дело. Его ждёт до пяти лет тюрьмы.

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