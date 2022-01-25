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Posted 25 января 2022, 11:30

Published 25 января 2022, 11:30

Modified 1 декабря, 08:16

Updated 1 декабря, 08:16

Советник орловского губернатора Лежнев прокомментировал обыски

25 января 2022, 11:30
Обыски должны были пройти в Орле и Белгороде. Сам Лежнев прокомментировал, что директора и учредители компаний, в которых ранее провели обыски, к нему отношения не имеют, сообщают «Орловские новости».

24 января стало известно, что в Орле и Белгороде провели обыски у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных с ним лиц. Поводом стала история с хищением денег, которые выделили на реконструкцию мостов в регионе.

Сам Сергей Лежнев заявил, что никакого отношения директора и учредители компаний, в которых ранее провели обыски по делу о хищении, к нему и его близкому окружению не имеют. По информации издания, Сергей Лежнев проходит по уголовному делу как свидетель.

Напомним, что в сентябре Сергей Лежнев получил замечание от прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства нашли в его сведениях о доходах нарушения, какие именно — не сообщалось. По информации орловских СМИ, Лежнева подозревали в том, что он не указал в документе средства на счетах и иномарки, но сам советник эту информацию не подтвердил.

#Новости#Общество#Лежнев сергей#Орловская область#Советник#Обыск
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