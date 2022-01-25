Советник орловского губернатора Лежнев прокомментировал обыски

Напомним, что в сентябре Сергей Лежнев получил замечание от прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства нашли в его сведениях о доходах нарушения, какие именно — не сообщалось. По информации орловских СМИ, Лежнева подозревали в том, что он не указал в документе средства на счетах и иномарки, но сам советник эту информацию не подтвердил.