Советник орловского губернатора Лежнев прокомментировал обыски

Posted 25 января 2022, 11:30
Published 25 января 2022, 11:30
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
24 января стало известно, что в Орле и Белгороде провели обыски у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных с ним лиц. Поводом стала история с хищением денег, которые выделили на реконструкцию мостов в регионе.
Сам Сергей Лежнев заявил, что никакого отношения директора и учредители компаний, в которых ранее провели обыски по делу о хищении, к нему и его близкому окружению не имеют. По информации издания, Сергей Лежнев проходит по уголовному делу как свидетель.
Напомним, что в сентябре Сергей Лежнев получил замечание от прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства нашли в его сведениях о доходах нарушения, какие именно — не сообщалось. По информации орловских СМИ, Лежнева подозревали в том, что он не указал в документе средства на счетах и иномарки, но сам советник эту информацию не подтвердил.