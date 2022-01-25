СГОК увеличил производство концентрата и окатышей в 2021 году

Производство аглоруды в 2021 году составило 1,2 млн тонн.
Рост производства продукции — это результат инвестиций, которые были предусмотрены в рамках Стратегии 2022 Группы НЛМК. Инвестиционными программами были охвачены все переделы комбината — начиная с карьера и обогатительной фабрики, и заканчивая фабрикой окомкования и транспортными переделами.
Стойленский ГОК ежегодно увеличивает производство концентрата и окатышей. В текущем году мы почти на 3,6 млн тонн увеличили добычу и переработку руды, на один миллион тонн производство концентрата и окатышей. Уверен, следующий завершающий год стратегического цикла позволит нам достичь всех заявленных целей. Для этого у нас есть все — высокопрофессиональный коллектив, самое современное оборудование и техника, новые технологии.Сергей Напольских, руководитель Дивизиона Руда Группы НЛМК
Основной потребитель железорудной продукции СГОКа — Новолипецкий металлургический комбинат.