Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СГОК увеличил производство концентрата и окатышей в 2021 году

25 января 11:07
Фото: Стойленский ГОК
В 2021 году Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) на 11,7% увеличил производство окатышей — до 7,6 млн тонн — по сравнению с 2020 годом. Производство концентрата выросло до 19,3 млн тонн (+7,3% г/г), из которых 8,2 млн тонн пошло на производство окатышей на фабрике окомкования.

Производство аглоруды в 2021 году составило 1,2 млн тонн.

Рост производства продукции — это результат инвестиций, которые были предусмотрены в рамках Стратегии 2022 Группы НЛМК. Инвестиционными программами были охвачены все переделы комбината — начиная с карьера и обогатительной фабрики, и заканчивая фабрикой окомкования и транспортными переделами.

Стойленский ГОК ежегодно увеличивает производство концентрата и окатышей. В текущем году мы почти на 3,6 млн тонн увеличили добычу и переработку руды, на один миллион тонн производство концентрата и окатышей. Уверен, следующий завершающий год стратегического цикла позволит нам достичь всех заявленных целей. Для этого у нас есть все — высокопрофессиональный коллектив, самое современное оборудование и техника, новые технологии.Сергей Напольских, руководитель Дивизиона Руда Группы НЛМК

Основной потребитель железорудной продукции СГОКа — Новолипецкий металлургический комбинат.

Материалы по теме
Как Стойленский ГОК будет заботиться об экологии в Старом ОсколеЗдравпункты Стойленского ГОКа оснастили новым оборудованиемВ 2022 году на Стойленском ГОКе пройдут 15 конкурсов профмастерства
#Новости#Инвестиции#Стойленский ГОК#Руда#Производство#Новости компаний#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18