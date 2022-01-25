Ректор УГТУ: Выпускные экзамены в колледжах и техникумах должны быть практическими

Однако вуз вынужден сейчас самостоятельно искать средства на организационные расходы на содержание колледжа УГТУ, в числе которых – ремонтные работы в общежитии. И это невзирая на тот факт, что линия СПО предусматривалась для обеспечения республики профессионалами. На практике же регион оплачивает обучение только «заказанных» специалистов.