Ректор УГТУ: Выпускные экзамены в колледжах и техникумах должны быть практическими

В регионе ранее создали вариативную сеть учреждений среднего профессионального образования. Об этом проинформировала и. о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова. Сеть насчитывает 32 колледжа и техникума. В них можно получить 141 профессию, пишет udm-info.
По словам Якимовой, в этих учреждениях сегодня учатся 19 тысяч человек. При этом количество актуальных для региона специальностей ежегодно увеличивается.
В настоящее время в УГТУ продолжается работа, ориентированная на подготовку кадров для сферы переработки углеводородов, которая весьма востребована в Коми. Руководство университета активно ведет также деятельность по линии среднего профессионального образования.
«Сегодня мы выходим на новый уровень и готовы заниматься переподготовкой специалистов, которые имеют среднее профессиональное либо высшее образование, по направлению переработки углеводородов», - проинформировал Руслан Агиней.
Программа рассчитана, по его словам, на 2,5 года, и ее участники становятся обладателями соответствующих квалификаций в сфере переработки. Каждому выдают диплом установленного образца.
Однако вуз вынужден сейчас самостоятельно искать средства на организационные расходы на содержание колледжа УГТУ, в числе которых – ремонтные работы в общежитии. И это невзирая на тот факт, что линия СПО предусматривалась для обеспечения республики профессионалами. На практике же регион оплачивает обучение только «заказанных» специалистов.
Руслан Агиней полагает, что экзамены в сфере СПО должны носить практический характер. Выпускники смогут в таком случае демонстрировать свои навыки, доказывая, что колледж действительно выпускает профессионалов. Между тем на реализацию идеи потребуется дополнительное оборудование, заявил он.
«Это дополнительные затраты, но они очень быстро окупятся появлением по-настоящему квалифицированных кадров», - заверил Руслан Агиней.