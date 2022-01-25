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На пост главы Яковлевского горокруга претендуют три кандидата

25 января 14:17
Фото: администрация Яковлевского горокруга
25 января конкурс проходит в администрации Яковлевского горокруга. На должность главы муниципалитета претендуют три человека, все они уже представили программы социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

В Яковлевском горокруге выбирают главу администрации. Участвуют в конкурсе три кандидата. Это первый замглавы Олег Медведев, начальник управления Кустовской территории Роман Фальков и директор Центра бухгалтерского учёта Яковлевского горокруга Роман Канунников.

Сам конкурс проходит в два этапа. Курирует его состоящая из шести человек комиссия, председатель которой — депутат облдумы Владимир Зотов.

Все кандидаты уже представили программы социально-экономического развития, с ними провели индивидуальные собеседования. После прошло закрытое голосование, при котором члены комиссии оценили каждого претендента. Кандидатуры тех, кто набрал большинство голосов, представят на 44-м заседании Совета депутатов для проведения открытого голосования.

С декабря 2018 года администрацию Яковлевского горокруга возглавлял Андрей Чесноков. В конце 2021 года он перешёл на работу в Старооскольский горокруг. Чесноков тоже участвует в конкурсе на должность главы муниципалитета.

До и на время проведения конкурса Яковлевский горокруг временно возглавляет Олег Медведев, который ранее работал в том числе в администрациях Белгорода, Белгородского района и Старооскольского горокруга.

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#Новости#Глава администрации#Конкурс#Яковлевский городской округ#Политика
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