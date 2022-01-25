На пост главы Яковлевского горокруга претендуют три кандидата

Все кандидаты уже представили программы социально-экономического развития, с ними провели индивидуальные собеседования. После прошло закрытое голосование, при котором члены комиссии оценили каждого претендента. Кандидатуры тех, кто набрал большинство голосов, представят на 44-м заседании Совета депутатов для проведения открытого голосования.