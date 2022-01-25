На пост главы Яковлевского горокруга претендуют три кандидата

В Яковлевском горокруге выбирают главу администрации. Участвуют в конкурсе три кандидата. Это первый замглавы Олег Медведев, начальник управления Кустовской территории Роман Фальков и директор Центра бухгалтерского учёта Яковлевского горокруга Роман Канунников.
Сам конкурс проходит в два этапа. Курирует его состоящая из шести человек комиссия, председатель которой — депутат облдумы Владимир Зотов.
Все кандидаты уже представили программы социально-экономического развития, с ними провели индивидуальные собеседования. После прошло закрытое голосование, при котором члены комиссии оценили каждого претендента. Кандидатуры тех, кто набрал большинство голосов, представят на 44-м заседании Совета депутатов для проведения открытого голосования.
С декабря 2018 года администрацию Яковлевского горокруга возглавлял Андрей Чесноков. В конце 2021 года он перешёл на работу в Старооскольский горокруг. Чесноков тоже участвует в конкурсе на должность главы муниципалитета.
До и на время проведения конкурса Яковлевский горокруг временно возглавляет Олег Медведев, который ранее работал в том числе в администрациях Белгорода, Белгородского района и Старооскольского горокруга.