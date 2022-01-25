Мошенник продал белгородцу несуществующие баллоны для кондиционеров за 1,7 млн рублей

36-летний житель Ракитянского района перевёл жулику более 1,7 млн рублей. Потерпевший на сайте объявлений решил приобрести баллоны для кондиционеров. Мужчину привлекла цена, которую предложил продавец.
Белгородец связался с незнакомцем и обсудил детали сделки. Мошенник потребовал у мужчины стопроцентную предоплату, белгородец согласился, а после этого аферист предложил доставить товар в Белгород в качестве бонуса.
Предложение усыпило бдительность потерпевшего, поэтому мужчина перевёл деньги на счёт мошенника. После получения денег аферист перестал выходить на связь.