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Готовимся к появлению котёнка в доме

25 января 11:16
Фото: pixabay.com
Появление в доме нового питомца всегда волнительно, особенно, если это случается впервые.

Еще вчера в доме было тихо и пусто, а уже сегодня пушистый неуклюжий комочек смешно бегает по кровати, изредка спотыкаясь. И чтобы первый день с новым другом прошел удачно нужно основательно подготовиться.

Покупаем самое необходимое

Перед тем, как в доме появится котенок, нужно обязательно посетить зоомагазин и приобрести «стартовый комплект» всего самого необходимого.

На первое время малышу необходимы:

  1. Миска — на первое время можно ограничиться самыми простыми мисками, которые зачастую идут сдвоенными (для сухого и влажного корма), а также взять отдельную мисочку для воды. Если же хотите сразу приобрести постоянные миски, то для корма лучше выбирать пластиковые миски, а для воды — керамические, в них медленнее развиваются бактерии;
  2. Лоток — на первое время мы бы посоветовали древесный наполнитель и лоток с высокими бортами, благодаря которому наполнитель не будет разбросан по всей квартире. Также в комплекте к лотку следует приобрести совочек;
  3. Наполнитель — мы уже сказали, что лучше всего древесный наполнитель, но, конечно, можно купить кукурузный или бумажный. Комкующийся и силикагелевый лучше всё же оставить на тот момент, когда котенок подрастет;
  4. Корм — организм маленького хищника требует больше протеинов и жиров чем взрослой кошки, ведь малыши активно исследуют мир и много играют. Купить корм для котят можно по ссылке https://zoozavr.detmir.ru/catalog/index/name/korm_dly_koshek/vozrastnaya_gruppa_korm_koshk-dlya_kotyat/. Поэтому важно подобрать качественный корм с самого раннего возраста, а какой именно — читайте ниже;
  5. Когтеточка — котята, как и взрослые кошки точат когти, другое дело — обо что. Чтобы избежать порванных обоев, царапин на диване и прочих «сюрпризов», стоит приобрести когтеточку и каждый раз, когда котенок пристраивается точить когти о диван, относить его к ней;
  6. Игрушки — все дети любят играть, котята — не исключение, именно поэтому игрушки. Ассортимент зоомагазинов предлагает различные мячики, удочки, звенелки, которые нравятся даже взрослым кошкам. Но у всех кошек разные предпочтения, поэтому придется выбирать методом проб и ошибок;
  7. Шампунь — когда котенок появляется в доме, его следует помыть со специальным шампунем, благодаря которому старый запах животного смоется, и он быстрее адаптируется к новому месту жительства.

Выбираем корм

Котята тратят за день намного больше энергии, чем взрослые особи, поэтому содержание белка в корме для котят должно быть не меньше 30%. Основу рациона у котят должен составлять сухой корм супер-премиум класса и выше, потому что в нем содержится необходимое количество белка, а также полный комплекс витаминов и минералов, необходимых для здоровья малыша.

Конечно, можно кормить котенка и кормом эконом класса, но тогда придется выложиться за качественные витамины, что, по сути своей, равнозначно стоимости корма супер-премиум класса.

К качественным кормам для котят можно отнести:

  • Acana;
  • Brit Care;
  • Now;
  • Go!;
  • Almo Nature;
  • Farmina N& D;
  • Applaws;

Лучшие зоомагазины для покупки корма:

  1. https://zoozavr.detmir.ru/
  2. 4 лапы
  3. Бетховен

Исключаем опасности

Жилище человека полно опасностей, особенно для озорных котят, которым интересно всё и вся. Поэтому, готовясь к появлению котенка, следует уделить особое внимание вопросу безопасности и убрать острые предметы (иголки, булавки, кнопки), провода в которых котенок может запутаться, скрыть электропроводку, обезопасить котенка от нагревательных элементов. Также следует убрать в шкафы бытовую химию, поскольку запахи, исходящие от нее, могут привлечь маленького хищника и он может решить попробовать жидкость на вкус.

На правах рекламы. ПАО «Детский Мир», ОГРН 1027700047100

#Новости#Наполнитель#Комплект#Котёнок#Миска#Общество
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