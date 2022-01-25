Готовимся к появлению котёнка в доме

Еще вчера в доме было тихо и пусто, а уже сегодня пушистый неуклюжий комочек смешно бегает по кровати, изредка спотыкаясь. И чтобы первый день с новым другом прошел удачно нужно основательно подготовиться.
Перед тем, как в доме появится котенок, нужно обязательно посетить зоомагазин и приобрести «стартовый комплект» всего самого необходимого.
На первое время малышу необходимы:
Котята тратят за день намного больше энергии, чем взрослые особи, поэтому содержание белка в корме для котят должно быть не меньше 30%. Основу рациона у котят должен составлять сухой корм супер-премиум класса и выше, потому что в нем содержится необходимое количество белка, а также полный комплекс витаминов и минералов, необходимых для здоровья малыша.
Конечно, можно кормить котенка и кормом эконом класса, но тогда придется выложиться за качественные витамины, что, по сути своей, равнозначно стоимости корма супер-премиум класса.
К качественным кормам для котят можно отнести:
Лучшие зоомагазины для покупки корма:
Жилище человека полно опасностей, особенно для озорных котят, которым интересно всё и вся. Поэтому, готовясь к появлению котенка, следует уделить особое внимание вопросу безопасности и убрать острые предметы (иголки, булавки, кнопки), провода в которых котенок может запутаться, скрыть электропроводку, обезопасить котенка от нагревательных элементов. Также следует убрать в шкафы бытовую химию, поскольку запахи, исходящие от нее, могут привлечь маленького хищника и он может решить попробовать жидкость на вкус.
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