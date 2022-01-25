Готовимся к появлению котёнка в доме

Котята тратят за день намного больше энергии, чем взрослые особи, поэтому содержание белка в корме для котят должно быть не меньше 30%. Основу рациона у котят должен составлять сухой корм супер-премиум класса и выше, потому что в нем содержится необходимое количество белка, а также полный комплекс витаминов и минералов, необходимых для здоровья малыша.