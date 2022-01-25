Белгородская область вошла в список лидеров в ЦФО по числу студентов

Белгородская область вошла в число лидеров среди регионов Центрального федерального округа по количеству студентов. Сейчас в области насчитывается 46,6 тыс. учащихся вузов.
В ЦФО на текущий момент более 1,3 млн студентов, более 61% из них учатся на очном отделении. Наибольшее количество студентов вузов в Москве — более 759 тыс. человек. Также в числе лидеров Воронежская и Московская области — 84,5 тыс. и 76,3 тыс. человек соответственно.
Специалисты назвали и самые популярные направления среди студентов, получающих образование очно. Наиболее часто учащиеся поступают на лечебное дело, строительство, экономику и юриспруденцию.