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Белгородская область вошла в список лидеров в ЦФО по числу студентов

25 января 06:59
Фото: Бел.Ру
Численность студентов в регионе превысила 46 тыс. человек. Больше только в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Данные опубликовал Белгородстат.

Белгородская область вошла в число лидеров среди регионов Центрального федерального округа по количеству студентов. Сейчас в области насчитывается 46,6 тыс. учащихся вузов.

В ЦФО на текущий момент более 1,3 млн студентов, более 61% из них учатся на очном отделении. Наибольшее количество студентов вузов в Москве — более 759 тыс. человек. Также в числе лидеров Воронежская и Московская области — 84,5 тыс. и 76,3 тыс. человек соответственно.

Специалисты назвали и самые популярные направления среди студентов, получающих образование очно. Наиболее часто учащиеся поступают на лечебное дело, строительство, экономику и юриспруденцию.

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