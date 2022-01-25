Белгородская область вошла в список лидеров в ЦФО по числу студентов

В ЦФО на текущий момент более 1,3 млн студентов, более 61% из них учатся на очном отделении. Наибольшее количество студентов вузов в Москве — более 759 тыс. человек. Также в числе лидеров Воронежская и Московская области — 84,5 тыс. и 76,3 тыс. человек соответственно.