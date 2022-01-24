Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ЕТК опубликовали отзывы белгородцев о поездках на электробусе

24 января 11:23
Фото: Бел.Ру
За три месяца новый транспорт совершил почти 900 рейсов и перевёз более 30 тыс. пассажиров, сообщили в транспортной компании. Горожане положительно отозвались о поездках и хотят, чтобы электробусы в Белгород вернулись.

18 января закончилось трёхмесячное тестирование электробуса. За это время удалось совершить 897 рейсов и перевезти 30,1 тыс. пассажиров. ЕТК опубликовала отзывы белгородцев о поездке в электробусе.

Как написала белгородка, поездка понравилась. Электробус ездит как и обычный автобус, однако более экологичный и менее шумный. Ещё одна пассажирка рассказала, что поездка понравилась из-за низкого уровня шума, и отметила, что была бы рада замене парка на более комфортабельный.

Ещё одна пассажирка отметила низкий уровень шума и выступила за электробусы, однако задалась вопросом о том, как дорого это обойдётся городу. Также положительно об электробусе отозвалась ещё одна местная жительница. Женщина отметила, что транспорт оснащён местами для собак-поводырей, а для инвалидов предусмотрены обозначения.

Напомним, 18 января стало известно, что электробус вернут в Набережные Челны. Как отметил министр транспорта области Сергей Евтушенко, за время испытаний электробус получил положительные отзывы не только от пассажиров, но и от водителей. Решать, стоит ли запускать электробус в городе или нет, будут после анализа полученных данных.

Материалы по теме
Электробус в Белгороде: как выглядит экологичный вид транспорта изнутриВ белгородской ЕТК рассказали, что электробусы могут подешеветь из-за пантографовБелгородский электробус вернётся домой в Набережные Челны
#Новости#ЕТК#Тест#Электробус#Отзывы#Автобус по расписанию#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18