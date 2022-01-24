В ЕТК опубликовали отзывы белгородцев о поездках на электробусе

Напомним, 18 января стало известно, что электробус вернут в Набережные Челны. Как отметил министр транспорта области Сергей Евтушенко, за время испытаний электробус получил положительные отзывы не только от пассажиров, но и от водителей. Решать, стоит ли запускать электробус в городе или нет, будут после анализа полученных данных.