В ЕТК опубликовали отзывы белгородцев о поездках на электробусе

18 января закончилось трёхмесячное тестирование электробуса. За это время удалось совершить 897 рейсов и перевезти 30,1 тыс. пассажиров. ЕТК опубликовала отзывы белгородцев о поездке в электробусе.
Как написала белгородка, поездка понравилась. Электробус ездит как и обычный автобус, однако более экологичный и менее шумный. Ещё одна пассажирка рассказала, что поездка понравилась из-за низкого уровня шума, и отметила, что была бы рада замене парка на более комфортабельный.
Ещё одна пассажирка отметила низкий уровень шума и выступила за электробусы, однако задалась вопросом о том, как дорого это обойдётся городу. Также положительно об электробусе отозвалась ещё одна местная жительница. Женщина отметила, что транспорт оснащён местами для собак-поводырей, а для инвалидов предусмотрены обозначения.
Напомним, 18 января стало известно, что электробус вернут в Набережные Челны. Как отметил министр транспорта области Сергей Евтушенко, за время испытаний электробус получил положительные отзывы не только от пассажиров, но и от водителей. Решать, стоит ли запускать электробус в городе или нет, будут после анализа полученных данных.