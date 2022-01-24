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В Белгороде у двух граждан ближнего зарубежья изъяли метадон и героин

24 января 11:54
Фото: Бел.Ру
Правоохранители задержали подозреваемых в районе лесополосы. У молодых людей при себе было 40 свёртков с наркотиками и ещё 36 в тайнике. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В Белгороде задержали двух предполагаемых наркоторговцев. Граждан ближнего зарубежья сотрудники Росгвардии задержали в районе лесополосы. При себе у молодых людей было 40 свёртков с наркотиками, ещё 36 находились в тайнике.

Мужчины вели себя подозрительно и постоянно оглядывались по сторонам. Правоохранители решили проверить документы молодых людей. Иностранцы не смогли объяснить, что делают около лесополосы, тогда сотрудники Росгвардии вызвали сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков.

Полицейские провели досмотр и изъяли вещества. В общей сложности правоохранители забрали у подозреваемых 7 граммов метадона и героин общей массой более 15 граммов.

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#Новости#Наркотики#Росгвардия#Криминал#Происшествия
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