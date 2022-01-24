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В Белгороде с шестого этажа упал чистивший снег на крыше мужчина

24 января 14:52
Фото: Бел.Ру
От полученных травм он скончался на месте, сообщили «Бел.Ру» читатели.

Вечером 24 января с шестиэтажного дома № 127 по улице Чумичова упал мужчина, сообщили очевидцы. После падения он умер на месте.

По состоянию на 17:45 тело лежит возле дома накрытым. В органах правопорядка пока подробностей о происшествии не сообщают.

Дополнение. В следственном комитете редакции рассказали, что на месте работает следователь. Начата доследственная проверка, обстоятельства гибели уточняются.

Напомним, за полтора часа до этого на улице Губкина девочка вылезла из балкона на 11-м этаже и простояла на карнизе больше получаса. Приехавшие спасатели помогли ей вернуться в квартиру.

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