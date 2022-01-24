В Белгороде с шестого этажа упал чистивший снег на крыше мужчина

Вечером 24 января с шестиэтажного дома № 127 по улице Чумичова упал мужчина, сообщили очевидцы. После падения он умер на месте.
По состоянию на 17:45 тело лежит возле дома накрытым. В органах правопорядка пока подробностей о происшествии не сообщают.
Дополнение. В следственном комитете редакции рассказали, что на месте работает следователь. Начата доследственная проверка, обстоятельства гибели уточняются.
Напомним, за полтора часа до этого на улице Губкина девочка вылезла из балкона на 11-м этаже и простояла на карнизе больше получаса. Приехавшие спасатели помогли ей вернуться в квартиру.