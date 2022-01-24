Обстоятельства драки родителя и ученика в белгородской школе проверит прокуратура

Похожая история в январе произошла в школе в Терновке, где повздорили два девятиклассника. Закончилось всё тем, что обиженный подросток пришёл в школу с монтировкой. Вместе с учеником были его родители, причём отец принимал активное участие в разборках: от его рук пострадали как минимум четверо детей. Против мужчины завели административные дела, наказание по которым — штрафы.