Обстоятельства драки родителя и ученика в белгородской школе проверит прокуратура

Posted 24 января 2022, 11:04
Published 24 января 2022, 11:04
Modified 1 декабря, 07:38
Updated 1 декабря, 07:38
Инцидентом в гимназии в Прохоровке заинтересовались сотрудники надзорного ведомства. Они организовали доследственную проверку. Прокуроры оценят, как в гимназии проходила воспитательная работа, а также то, как родители исполняли свои обязанности.
Конфликт произошёл 21 января. Мама семиклассника пришла в гимназию и набросилась на одного из учеников. По словам очевидцев, до этого пострадавший парень поссорился с её сыном.
В Сети мнения разделились. Одна из преподавательниц сообщила о том, что подросток, которого били, проблемный и что в конце истории он бросал книги в своего классного руководителя, а также ругался матом. По словам ученицы гимназии, школьник добрый и адекватный.
Похожая история в январе произошла в школе в Терновке, где повздорили два девятиклассника. Закончилось всё тем, что обиженный подросток пришёл в школу с монтировкой. Вместе с учеником были его родители, причём отец принимал активное участие в разборках: от его рук пострадали как минимум четверо детей. Против мужчины завели административные дела, наказание по которым — штрафы.