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Posted 24 января 2022, 11:04

Published 24 января 2022, 11:04

Modified 1 декабря, 07:38

Updated 1 декабря, 07:38

Обстоятельства драки родителя и ученика в белгородской школе проверит прокуратура

24 января 2022, 11:04
Сюжет
Драка
Конфликт произошёл на минувшей неделе. В Сети о ситуации сложились разные мнения: учителя утверждают, что досталось проблемному подростку, а школьники говорят, что он адекватный и добрый. С деталями истории разберётся прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидентом в гимназии в Прохоровке заинтересовались сотрудники надзорного ведомства. Они организовали доследственную проверку. Прокуроры оценят, как в гимназии проходила воспитательная работа, а также то, как родители исполняли свои обязанности.

Конфликт произошёл 21 января. Мама семиклассника пришла в гимназию и набросилась на одного из учеников. По словам очевидцев, до этого пострадавший парень поссорился с её сыном.

В Сети мнения разделились. Одна из преподавательниц сообщила о том, что подросток, которого били, проблемный и что в конце истории он бросал книги в своего классного руководителя, а также ругался матом. По словам ученицы гимназии, школьник добрый и адекватный.

Похожая история в январе произошла в школе в Терновке, где повздорили два девятиклассника. Закончилось всё тем, что обиженный подросток пришёл в школу с монтировкой. Вместе с учеником были его родители, причём отец принимал активное участие в разборках: от его рук пострадали как минимум четверо детей. Против мужчины завели административные дела, наказание по которым — штрафы.

#Новости#Драка#Общество#Прокуратура#Родители#Проверка#Прохоровка#Гимназия#Ученик
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