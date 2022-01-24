Коммунальщик в центре Белгорода лёг на дорогу перед машиной

Коммунальщик прямо в центре Белгорода решил лечь на проезжую часть. Мужчина обошёл автобус на остановке и бросился на дорогу. Видео опубликовали в Сети.
Инцидент произошёл сегодня, 24 января, после полудня. Оттащили мужчину водитель машины и коллега. При этом мужчина жестом показал водителю, чтобы тот ехал, пока он лежал на проезжей части.
Напомним, в декабре раздетый белгородец сначала бегал по дороге, а потом лёг под машину скорой. Мужчина лёг под автомобиль и раскинул руки. Из одежды на нём были только шорты и носки.