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Гладков о крепости Яблонов: Развития этой огромнейшей территории я не вижу

24 января 13:55
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области назвал слабой событийную карту, разработанную для города-крепости. Через неделю минкульт должен представить новые идеи. Активнее участвовать в жизни центра Вячеслав Гладков поручил и администрации Корочанского района, сообщили в региональном правительстве.

На оперативном совещании 24 января представители министерства культуры сообщили о том, какие мероприятия запланированы в городе-крепости Яблонов на текущий год. В их числе назывались ярмарки, мастер-классы по приготовлению еды по рецептам XVII века, открытие мастерских по созданию ювелирных изделий и резьбы по дереву.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал событийную карту очень слабой и заявил, что пока не видит развития города-крепости, хотя потенциал большой. Глава региона поручил министерству культуры представить новые идеи через неделю.

«Более активную позицию в судьбе центра также стоит занять администрации Корочанского района, на территории которого находится крепость», — подчеркнул Гладков.

По данным правительства региона, в 2021 году Яблонов посетили 70 тыс. человек, 41 тыс. из них — школьники.

Город-крепость в Корочанском районе открыли в 2019 году. Яблонов — копия одноимённой крепости XVIII века, которая в свою очередь входила в состав Белгородской оборонительной черты. Площадь объекта — более 1,2 тыс. кв. м, в него входят в том числе оборонительные башни, казённый погреб, торговые ряды и ремесленные мастерские.

В 2020 году Яблонов признали лучшим туристическим объектом Белгородской области. Тогда же в городе-крепости разрешили проводить свадьбы.

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#Новости#Яблонов#Город-крепость#Корочанский район#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество
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