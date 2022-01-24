Гладков о крепости Яблонов: Развития этой огромнейшей территории я не вижу

Город-крепость в Корочанском районе открыли в 2019 году. Яблонов — копия одноимённой крепости XVIII века, которая в свою очередь входила в состав Белгородской оборонительной черты. Площадь объекта — более 1,2 тыс. кв. м, в него входят в том числе оборонительные башни, казённый погреб, торговые ряды и ремесленные мастерские.