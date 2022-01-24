Гладков о крепости Яблонов: Развития этой огромнейшей территории я не вижу

На оперативном совещании 24 января представители министерства культуры сообщили о том, какие мероприятия запланированы в городе-крепости Яблонов на текущий год. В их числе назывались ярмарки, мастер-классы по приготовлению еды по рецептам XVII века, открытие мастерских по созданию ювелирных изделий и резьбы по дереву.
Губернатор Вячеслав Гладков назвал событийную карту очень слабой и заявил, что пока не видит развития города-крепости, хотя потенциал большой. Глава региона поручил министерству культуры представить новые идеи через неделю.
«Более активную позицию в судьбе центра также стоит занять администрации Корочанского района, на территории которого находится крепость», — подчеркнул Гладков.
По данным правительства региона, в 2021 году Яблонов посетили 70 тыс. человек, 41 тыс. из них — школьники.
Город-крепость в Корочанском районе открыли в 2019 году. Яблонов — копия одноимённой крепости XVIII века, которая в свою очередь входила в состав Белгородской оборонительной черты. Площадь объекта — более 1,2 тыс. кв. м, в него входят в том числе оборонительные башни, казённый погреб, торговые ряды и ремесленные мастерские.
В 2020 году Яблонов признали лучшим туристическим объектом Белгородской области. Тогда же в городе-крепости разрешили проводить свадьбы.