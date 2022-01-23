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Полицейские закрыли уголовное дело на белгородца, который съел собаку

23 января 09:04
Фото: ИА "Бел.Ру"
Инцидент произошёл в июле 2021 года в Губкине. Процесс убийства собаки снимали на камеру. На днях редакция «Фонаря» выяснила, что полицейские закрыли уголовное дело.

21 июля прошлого года в лесу 38-летний мужчина ударил молотком собаку, разделал её и съел. Убийство на камеру снимал приятель мужчины. Позже стало известно, что у мужчины есть судимость, а также он состоит на учёте у нарколога. Было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Губкинец заявлял, что животное было бездомным, однако правоохранителям удалось найти хозяина.

Недавно «Фонарь» выяснил, что уголовное дело было прекращено, потому что полицейские не нашли состава преступления в действиях мужчины. Законность и обоснованность этого решения проверяет прокуратура Губкинского горокруга.

Напомним, что в октябре прошлого года в приюте под Белгородом отравили шесть собак. Злоумышленники подсыпали яд в требуху, а после разбросали её в зоне прогулки животных рядом с приютом.

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#Новости#Полицейские#Уголовное дело#Собака#Происшествия
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