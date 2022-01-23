Полицейские закрыли уголовное дело на белгородца, который съел собаку

21 июля прошлого года в лесу 38-летний мужчина ударил молотком собаку, разделал её и съел. Убийство на камеру снимал приятель мужчины. Позже стало известно, что у мужчины есть судимость, а также он состоит на учёте у нарколога. Было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Губкинец заявлял, что животное было бездомным, однако правоохранителям удалось найти хозяина.