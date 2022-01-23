От коронавируса в Белгородской области скончались четыре женщины и мужчина

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — три жительницы Старооскольского городского округа 1943 года рождения, 1946 года рождения, 1948 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1949 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Также среди скончавшихся житель Корочанского района 1949 года рождения, проходивший лечение в городской больнице № 2.
За последние сутки коронавирус подтвердился у 219 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Белгороде — в областном центре заболели 127 человек. Также высокий прирост заболевших наблюдался в Губкинском горокруге — 31 случай.
Лечение в стационарах проходят 919 жителей региона, 38 из них находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Выздоровели за минувшие сутки 157 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 77 132 человека.