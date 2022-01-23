От коронавируса в Белгородской области скончались четыре женщины и мужчина

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — три жительницы Старооскольского городского округа 1943 года рождения, 1946 года рождения, 1948 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1949 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Также среди скончавшихся житель Корочанского района 1949 года рождения, проходивший лечение в городской больнице № 2.