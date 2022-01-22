Небережливые технологии: облдума потратит 6 млн рублей на чемпионат по «бережливости»

Белгородская облдума ищет организатора чемпионата по бережливым технологиям. Начальная цена контракта — 5 млн 930 тыс. рублей. Источник финансирования — областной бюджет. Организатора должны определить 31 января в ходе электронного аукциона. Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года.
Согласно документам, организатор чемпионата должен пригласить спикеров, экспертов и участников мероприятия. Известно, что в чемпионате примут участие не более 250 человек. Кроме того, организатор должен подобрать выездную площадку для проведения мастер-классов, найти волонтёров, сделать логотип чемпионата и макет наградного кубка.
Также отметим, что чемпионат по бережливым технологиям запланирован на 19–20 мая.