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Небережливые технологии: облдума потратит 6 млн рублей на чемпионат по «бережливости»

22 января 08:42
Фото: группа областной думы в соцсети
На госзакупках разместили лот на оказание услуг по организации и проведению чемпионата по бережливым технологиям. Заказчик — Белгородская областная дума.

Белгородская облдума ищет организатора чемпионата по бережливым технологиям. Начальная цена контракта — 5 млн 930 тыс. рублей. Источник финансирования — областной бюджет. Организатора должны определить 31 января в ходе электронного аукциона. Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года.

Согласно документам, организатор чемпионата должен пригласить спикеров, экспертов и участников мероприятия. Известно, что в чемпионате примут участие не более 250 человек. Кроме того, организатор должен подобрать выездную площадку для проведения мастер-классов, найти волонтёров, сделать логотип чемпионата и макет наградного кубка.

Также отметим, что чемпионат по бережливым технологиям запланирован на 19–20 мая.

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