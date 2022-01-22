Чем недоволен Гладков и где живёт кот-гигант Белгородской области: итоги недели

ИЖС же будут развивать, если белгородцы сохранят свой запрос. Вячеслав Гладков положительно относится к тем, кто предпочитает жизнь за городом в частных домах, но предупреждает, что городского комфорта ждать не стоит. Как сказал глава на пресс-конференции, ты что-то получаешь — что-то теряешь. Нужно быть готовым к жизни в других условиях.