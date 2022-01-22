Чем недоволен Гладков и где живёт кот-гигант Белгородской области: итоги недели

Posted 22 января 2022, 06:15
Published 22 января 2022, 06:15
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
18 января прошла большая пресс-конференция губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Во время мероприятия обсуждалось много тем. Состояние белгородских школ, структура правительства, недвижимость, реконструкция Щорса, общественный транспорт, ситуация с больницами и коронавирусом.
Вячеслав Гладков назвал Свято-Троицкий квартал одним из самых позорных мест в Белгороде. Своё громкое высказывание губернатор объяснил высоким бурьяном. Также Гладков высказался против многоэтажек в историческом центре города.
Рассказал о своём недовольстве Вячеслав Гладков не только в отношении центра Белгорода. Попали под раздачу и белгородские школы со стилем отсутствующей крыши над головой.
Поднимаю голову — крыши нет. Я такого за 52 года не видел ни разу. Разбираюсь — и детские сады без крыши. Потом понимаю, что это стиль.Вячеслав Гладков
Гладков нацелен поменять представление о стиле в Белгородской области и посредством ремонта сделать хорошую крышу каждой школе и детскому саду.
В Белгороде случился дефицит квартир. Из-за этого цены на недвижимость взлетели. Глава региона пытается исправить эту проблему строительством новых домов: жильё в Белгородской области не должно стоить 100 тысяч рублей за «квадрат».
В текущем году планируется удвоить объём построенных многоквартирных домов. Действовать уже начали. Например, в микрорайоне «Новая жизнь» уже весной 2022 начнётся строительство пятой очереди. В апреле-мае начнут принимать заявки на квартиры.
ИЖС же будут развивать, если белгородцы сохранят свой запрос. Вячеслав Гладков положительно относится к тем, кто предпочитает жизнь за городом в частных домах, но предупреждает, что городского комфорта ждать не стоит. Как сказал глава на пресс-конференции, ты что-то получаешь — что-то теряешь. Нужно быть готовым к жизни в других условиях.
Весной 2022 года планируется представить проект новой маршрутной сети Белгородской агломерации. Проект будет обсуждаться с жителями города, ведь общественный транспорт предназначен именно для удобства горожан. Если белгородцы не оценят проект, его отправят на доработку. Запуск новой сети планировался ещё в 2021 году, но его перенесли на этот год.
Акцентировал своё внимание Вячеслав Гладков и на прошлогодней реконструкции улицы Щорса. Как оказалось, проведённые работы не были оформлены в документах как реконструкция. Сейчас выясняют все детали, в том числе ущерб областному центру. Гладков считает Щорса «красивой картинкой», которая не принесла результата: автомобилисты объезжают Щорса, из-за чего транспортные потоки сместились.
Количество заболевших в сутки опять начало расти с большой скоростью, но волны нового штамма, омикрона, в Белгороде сейчас нет. Все его ждут со страхом и готовятся. По словам Гладкова, уберечься не получится. Поэтому остаётся действовать. В регион закупают лекарственные препараты и пополняют ряды медицинских работников и операторов кол-центра. На лекарства выделили 424 млн рублей, 300 млн из которых – резервные.
А на жалобы белгородцев на состояние инфекционной больницы Вячеслав Гладков пообещал отремонтировать старые медучреждения, но упор будет делаться на новые ковидные центры.
С 1 января в Белгородской области начала работать новая структура правительства. Департаменты превратились в 15 министерств, а у Вячеслава Гладкова появилось 11 заместителей.
За прошедшие несколько недель Гладков успел первично оценить плоды новой системы. По его мнению, введение министерств повлияло на работу чиновников в положительную сторону. Увидеть более серьёзные результаты новой структуры мы сможем по итогам 2022 года.
Обсуждался и музей-диорама в Белгороде. Губернатор Белгородской области решил сделать вход в музей бесплатным для воспитания патриотизма. Ещё несколько тем, которые обсуждались во время прямого эфира, можно прочесть в материале по теме.
19 января в медиапространстве появилась информация о смерти белгородки в роддоме. Произошло это в Шебекинской ЦРБ.
Женщину увезли в ковидный госпиталь 26 декабря, где сразу подключили к системе ИВЛ. 3 января белгородке пришлось вводить искусственную кому и делать кесарево сечение. Ребёнок появился на свет на сроке меньше восьми месяцев. Коронавирус у пациентки не подтвердился. По словам министра здравоохранения Андрея Иконникова, все подобные случаи – это ЧП.
Спустя несколько часов, в этот же день, стало известно, что за прошедший год смерть роженицы была не единственной в Шебекинском роддоме. Всего таких случаев произошло семь.
Ситуации похожи друг на друга и заканчивались одинаково – летальным исходом. Иногда также умирали младенцы. Мужья погибших женщин рассказали о случившемся. Коронавирус у белгородок не выявили, уголовные дела не заводили. Займётся сообщением о смерти белгородских рожениц региональный Следственный комитет.
В минздраве случившееся назвали горьким опытом, из которого сделали выводы. Замминистра здравоохранения региона Ирина Николаева заверила, что смерти не замалчиваются. Также Николаева подчеркнула, что погибшие не были вакцинированы.
С серьёзными темами разобрались, перейдём к бонусной. Недавно среди иностранных пользователей соцсетей стал популярен огромный кот. Размер животного показался людям через экран смартфона таким большим, что они дошли до абсурда: называли его оборотнем, рысью, горным львом и переодетым в костюм кота человеком.
Загадочным супер-котом оказался обычный мейн-кун по кличке Кефир из Старого Оскола. Кефиру меньше двух лет, а он весит уже 12 кг. Интересно, что его размер и вес считаются нормальными для такой породы. Теперь у популярного Кефира есть свой профиль в Tik-Tok. Хозяйка заявила, что никому не продаст своего любимца.
После этой истории белгородцы решили тоже поделиться с миром своими котами. В редакцию ИА «Бел.Ру» стали поступать фото ушастых, которые поневоле стали соревноваться с Кефиром. И коты действительно оказались больших размеров. Одна из обладательниц таких питомцев заявила, что не видит в этом ничего удивительного: все кошки разные, как и люди.