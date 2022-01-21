В Белгородской области установили суммы максимальной родительской платы за государственные и муниципальные детсады в 2022 году. Показатели в муниципалитетах разные.
Наибольшая в сравнении с остальными сумма установлена в Прохоровском районе — 2800 рублей на одного ребёнка в месяц. Следом за ним идёт Белгород — 2760 рублей.
Больше 2 тыс. рублей максимальная плата составляет в Губкинском (2185 рублей), Валуйском (2140 рублей), Шебекинском (2070 рублей) и Старооскольском (2030 рублей) горокругах.
Самые маленькие суммы установлены в Грайворонском, Новооскольском и Яковлевском горокругах, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Ракитянском и Ровеньском районах — 1600 рублей.
В примечании к документу указано, что в расчёт максимального размера платы не входят расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, на содержание недвижимого имущества и оплату комуслуг.
Отметим, что суммы максимальной платы не изменились. Согласно постановлениям правительства, такие же показатели были установлены на 2020 и 2021 гг.
При этом ранее в регионе определили средний размер родительской платы за детсад в 2022 году. В документе регионального правительства указано, что сумма для муниципалитетов, в отношении которых утверждено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, составляет 1600 рублей в месяц, а для остальных горокругов — 1900 рублей. Эти же показатели были актуальны на 2020 и 2021 гг.
Напомним, что в 2022 году в Белгороде должны отремонтировать десять детсадов. Как пообещали на тот момент в департаменте образования, детей на время работ переведут в другое учреждение полным составом группы, по возможности с воспитателем.
В некоторых случаях воспитанников могут перевести в частные детсады. Однако родителям не нужно будет платить дополнительные расходы: оплата будет такой же, как и в обычном детсаду.