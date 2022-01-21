При этом ранее в регионе определили средний размер родительской платы за детсад в 2022 году. В документе регионального правительства указано, что сумма для муниципалитетов, в отношении которых утверждено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, составляет 1600 рублей в месяц, а для остальных горокругов — 1900 рублей. Эти же показатели были актуальны на 2020 и 2021 гг.