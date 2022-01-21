В аэропорту Белгорода из-за снегопада задержали вылеты

Самолёт до Питера должен был отправиться из областного центра в 9:40, рейс до Москвы был запланирован на 11:25. Самолёт до Екатеринбурга должен был улететь в полдень. Согласно опубликованной информации, остальные рейсы пройдут по расписанию.