В аэропорту Белгорода из-за снегопада задержали вылеты

Вылеты из Белгорода задержали из-за снегопада. На текущий момент задержали три рейса — до Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Расписание опубликовали на сайте белгородского аэропорта.
Самолёт до Питера должен был отправиться из областного центра в 9:40, рейс до Москвы был запланирован на 11:25. Самолёт до Екатеринбурга должен был улететь в полдень. Согласно опубликованной информации, остальные рейсы пройдут по расписанию.
Читательница рассказала о задержке рейсов и сообщила, что причиной стала непогода. Об этом пассажиров предупредили на стойке регистрации. По словам белгородки, им предложили бесплатно холодную воду.