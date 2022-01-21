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В аэропорту Белгорода из-за снегопада задержали вылеты

21 января 07:17
Фото: Бел.Ру
Рейсы из областного центра в другие города задержали более чем на четыре часа. Об этом из аэропорта сообщила читательница «Бел.Ру».

Вылеты из Белгорода задержали из-за снегопада. На текущий момент задержали три рейса — до Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Расписание опубликовали на сайте белгородского аэропорта.

Самолёт до Питера должен был отправиться из областного центра в 9:40, рейс до Москвы был запланирован на 11:25. Самолёт до Екатеринбурга должен был улететь в полдень. Согласно опубликованной информации, остальные рейсы пройдут по расписанию.

Читательница рассказала о задержке рейсов и сообщила, что причиной стала непогода. Об этом пассажиров предупредили на стойке регистрации. По словам белгородки, им предложили бесплатно холодную воду.

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