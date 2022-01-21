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Тихонов считает, что Бабикова нужно обязательно брать на Олимпиаду в Пекине

21 января 12:37
Фото: pxhere.com
Россиянин числится лишь в числе запасных национальной команды.

Бывший глава СБР Александр Тихонов после победы Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце выразил мнение, что российского биатлониста нужно включить в основной состав национальной команды для участия в Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.ru

По мнению экс-спортсмена, Бабиков многих удивил своим удачным выступлением и отличной формой на этапе Кубка мира. Тихонов призвал руководство сборной России рассмотреть кандидатуру Антона для участия в ОИ-2022.

Напомним, что сейчас Бабиков числится среди запасных национальной команды.

Соревнования в Китае состоятся с 4 по 20 февраля

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