Тихонов считает, что Бабикова нужно обязательно брать на Олимпиаду в Пекине

Бывший глава СБР Александр Тихонов после победы Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце выразил мнение, что российского биатлониста нужно включить в основной состав национальной команды для участия в Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.ru