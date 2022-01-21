Снегопад в Белгороде вновь привёл к пробкам и ДТП: фото

Непогода в Белгороде вновь привела к проблемам. 21 января на дорогах в разных частях города образовались пробки, не обошлось и без аварий.
В группе «Авто Белгород» сообщают, что на малой Богданке в районе госуниверситета машина въехала в два припаркованных автомобиля. Аварии также произошли на улицах Сумской и Корочанской.
Кроме этого, ДТП случилось на улице Волчанской. По информации МЧС, там рано утром столкнулись МАЗ и Honda, есть пострадавший.
Как уточнили в мэрии, за ночь в городе выпало 6,3 мм осадков, а высота снежного покрова составила 28 см. На уборку областного центра с восьми часов утра вышли 86 единиц техники и около тысячи человек.
Проблемы из-за снежной каши на дорогах возникли не только в Белгороде. Как сообщили в телеграм-канале «Белгород № 1», в районе Разумного образовалась сильная пробка из-за ДТП.
В Яковлево столкнулись КамАЗ и Skoda Rapid. Как уточнили в МЧС, в этой аварии тоже есть пострадавший.
Очевидцы в группе «ЧП Белгородская область» сообщили о ДТП в Шебекинском горокруге. В Архангельском на горе пострадала техника.