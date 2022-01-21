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Снегопад в Белгороде вновь привёл к пробкам и ДТП: фото

21 января 08:22
Фото: группа «Авто Белгород» во «ВКонтакте»
Утро 21 января многие автомобилисты города провели в пробке, как это обычно бывает после сильных осадков. Ещё накануне в МЧС предупреждали о метели и снежных заносах на дорогах, однако избежать происшествий не удалось.

Непогода в Белгороде вновь привела к проблемам. 21 января на дорогах в разных частях города образовались пробки, не обошлось и без аварий.

В группе «Авто Белгород» сообщают, что на малой Богданке в районе госуниверситета машина въехала в два припаркованных автомобиля. Аварии также произошли на улицах Сумской и Корочанской.

Фото: Дмитрий Бобров / «Авто Белгород форум» во «ВКонтакте»

Кроме этого, ДТП случилось на улице Волчанской. По информации МЧС, там рано утром столкнулись МАЗ и Honda, есть пострадавший.

Фото: группа «Авто Белгород» во «ВКонтакте»

Как уточнили в мэрии, за ночь в городе выпало 6,3 мм осадков, а высота снежного покрова составила 28 см. На уборку областного центра с восьми часов утра вышли 86 единиц техники и около тысячи человек.

Проблемы из-за снежной каши на дорогах возникли не только в Белгороде. Как сообщили в телеграм-канале «Белгород № 1», в районе Разумного образовалась сильная пробка из-за ДТП.

Фото: телеграм-канал «Белгород № 1»

В Яковлево столкнулись КамАЗ и Skoda Rapid. Как уточнили в МЧС, в этой аварии тоже есть пострадавший.

Очевидцы в группе «ЧП Белгородская область» сообщили о ДТП в Шебекинском горокруге. В Архангельском на горе пострадала техника.

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