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Posted 21 января 2022, 06:15

Published 21 января 2022, 06:15

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

На развитие школьного туризма Белгородская область получит 19 млн рублей

21 января 2022, 06:15
Сюжет
Школьники
Путешествовать дети будут с ночёвкой, так как программы должны длиться не менее 24 часов. Проект начнёт работать с весны 2022 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Деньги на развитие школьного туризма Белгородской области выделило правительство РФ. Одно из главных условий программы — длительность поездки. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях, поездка должна длиться не менее 24 часов и иметь одну ночёвку.

Это образовательная программа, которая позволит нашим детям не просто путешествовать с выгодой для семейного бюджета, но и получить очень интересные и познавательные знания о нашей огромной и замечательной стране. Вячеслав Гладков

Более подробную информацию региональные органы власти планируют распространять через школы. Сам проект начнёт работать с весны 2022 года, если позволят пандемийные ограничения. На его реализацию выделят 19 млн рублей.

Если говорить о туризме, то стоит отметить, что в Белгородской области планируют развивать это направление. Так, власти намерены организовать в этом году ряд фестивалей, а также «Белгородский марафон», на котором должны собраться порядка 5000 участников.

Громким был фестиваль вареников. В 2022 году его признали крупнейшим в мире. Так, в заключительный день мероприятия на нескольких площадках в Белгороде умельцы приготовили 60 031 вареник с разными начинками.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Школьники#Туризм#Губернатор#Вячеслав Гладков
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