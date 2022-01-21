На развитие школьного туризма Белгородская область получит 19 млн рублей

Posted 21 января 2022, 06:15
Published 21 января 2022, 06:15
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
Деньги на развитие школьного туризма Белгородской области выделило правительство РФ. Одно из главных условий программы — длительность поездки. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях, поездка должна длиться не менее 24 часов и иметь одну ночёвку.
Это образовательная программа, которая позволит нашим детям не просто путешествовать с выгодой для семейного бюджета, но и получить очень интересные и познавательные знания о нашей огромной и замечательной стране. Вячеслав Гладков
Более подробную информацию региональные органы власти планируют распространять через школы. Сам проект начнёт работать с весны 2022 года, если позволят пандемийные ограничения. На его реализацию выделят 19 млн рублей.
Если говорить о туризме, то стоит отметить, что в Белгородской области планируют развивать это направление. Так, власти намерены организовать в этом году ряд фестивалей, а также «Белгородский марафон», на котором должны собраться порядка 5000 участников.
Громким был фестиваль вареников. В 2022 году его признали крупнейшим в мире. Так, в заключительный день мероприятия на нескольких площадках в Белгороде умельцы приготовили 60 031 вареник с разными начинками.