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Мешки для строительного мусора: выбрать подходящие и купить у производителя

21 января 08:39
Фото: https://pixabay.com/ru/
Производственные отходы требуют прочные мусорные пакеты. Разберём виды материалов для строительных мешков, их характеристики и где выгодно приобрести.

Мешки для мусора от производителя

Покупка мешков для мусора – удел каждого современного человека. Мусор мы производим каждый день и в большом количестве. Мешки используются как для личных нужд, так и для других целей. Например, на стройке или при ремонте мусорные мешки просто необходимы, но их характеристики должны отличаться от обычных мусорных пакетов.

Удобнее и выгоднее всего покупать мешки для строительного мусора от производителя в Москве. А точнее, от производителя мешков для мусора №1 в России с 1998 года MIRPACK.

Сделка напрямую с производителем позволяет сэкономить и получить индивидуальную цену, потому что покупка осуществляется без посредников. Упрощает жизнь это ещё и тем, что в MIRPACK есть свой автотранспорт, который доставляет продукцию не только по Москве и области, но и по всей России.

В наличии всегда более 250 тонн. Каталог магазина представляет мешки с завязками, в рулонах и в пачках.

Строительные мешки для мусора: отличия и выбор

Три главных отличия мешков для строительного мусора от обычных:

  • толщина стенок;
  • большой объём;
  • повышенная прочность.

Также мешки для строительного мусора различаются между собой. Существуют полиэтиленовые и полипропиленовые мешки.

Полиэтиленовые мешки

Полиэтиленовые мешки считаются бюджетным, но надёжным вариантом. Кто-то их ценит и пользуется только ими, другие же предпочитают полипропиленовый вариант. На вкус и цвет – тут всё ясно.

В зависимости от условий производства полиэтиленовые пакеты делят на:

Мешки высокого давления (ПВД)

Эластичный, гибкий, прочный и безопасный материал. Такие мешки не пропускают влагу и не рвутся от острых углов;

Мешки среднего давления (ПСД)

Для утилизации производственных отходов ПСД используют очень редко. Лучше приобрести ПВД или ПНД;

Мешки низкого давления (ПНД)

Достаточно прочный материал, но с острыми предметами лучше не шутить – может произойти неизбежное.

Полипропиленовые мешки

Полипропиленовые строительные мешки считают более прочными в сравнении с полиэтиленовыми. И дорогими. Как правило, такие мешки используют по несколько раз – из-за вышеназванных дороговизны и прочности.

Для вывоза мусора подойдут мешки вторичного полипропилена. Первичный полипропилен – самый прочный и дорогой. Его используют для хранения пищевых продуктов.

Производитель №1 в России

MIRPACK – это группа производственных компаний, которая производит полиэтиленовую продукцию и сопутствующие товары. На сегодняшний день объём выпускаемой продукции MIRPACK достигает 700 тонн.

MIRPACK сотрудничает с крупнейшими брендами: Евросеть, Газпром, Лукойл, Leroy Merlin, Danone и другими.

Производитель предлагает для производственных и уличных отходов пользоваться эластичными строительными мешками. Это плотный и устойчивый к деформации материал. В таких пакетах также хранят непищевые сыпучие компоненты, опилки. Такие мешки изготавливают из полиэтилена высокого давления и ПП.

В магазине есть возможность купить оптом строительные и другие мусорные мешки выгодно: оптом с хорошей скидкой. Также MIRPACK регулярно проводит акции.

На правах рекламы

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ МИРПАК»,

ОГРН 1194027004456

#Новости#Мешки для мусора#Мусор#Общество
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