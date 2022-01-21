Мешки для строительного мусора: выбрать подходящие и купить у производителя

Покупка мешков для мусора – удел каждого современного человека. Мусор мы производим каждый день и в большом количестве. Мешки используются как для личных нужд, так и для других целей. Например, на стройке или при ремонте мусорные мешки просто необходимы, но их характеристики должны отличаться от обычных мусорных пакетов.
Удобнее и выгоднее всего покупать мешки для строительного мусора от производителя в Москве. А точнее, от производителя мешков для мусора №1 в России с 1998 года MIRPACK.
Сделка напрямую с производителем позволяет сэкономить и получить индивидуальную цену, потому что покупка осуществляется без посредников. Упрощает жизнь это ещё и тем, что в MIRPACK есть свой автотранспорт, который доставляет продукцию не только по Москве и области, но и по всей России.
В наличии всегда более 250 тонн. Каталог магазина представляет мешки с завязками, в рулонах и в пачках.
Три главных отличия мешков для строительного мусора от обычных:
Также мешки для строительного мусора различаются между собой. Существуют полиэтиленовые и полипропиленовые мешки.
Полиэтиленовые мешки считаются бюджетным, но надёжным вариантом. Кто-то их ценит и пользуется только ими, другие же предпочитают полипропиленовый вариант. На вкус и цвет – тут всё ясно.
В зависимости от условий производства полиэтиленовые пакеты делят на:
Эластичный, гибкий, прочный и безопасный материал. Такие мешки не пропускают влагу и не рвутся от острых углов;
Для утилизации производственных отходов ПСД используют очень редко. Лучше приобрести ПВД или ПНД;
Достаточно прочный материал, но с острыми предметами лучше не шутить – может произойти неизбежное.
Полипропиленовые строительные мешки считают более прочными в сравнении с полиэтиленовыми. И дорогими. Как правило, такие мешки используют по несколько раз – из-за вышеназванных дороговизны и прочности.
Для вывоза мусора подойдут мешки вторичного полипропилена. Первичный полипропилен – самый прочный и дорогой. Его используют для хранения пищевых продуктов.
MIRPACK – это группа производственных компаний, которая производит полиэтиленовую продукцию и сопутствующие товары. На сегодняшний день объём выпускаемой продукции MIRPACK достигает 700 тонн.
MIRPACK сотрудничает с крупнейшими брендами: Евросеть, Газпром, Лукойл, Leroy Merlin, Danone и другими.
Производитель предлагает для производственных и уличных отходов пользоваться эластичными строительными мешками. Это плотный и устойчивый к деформации материал. В таких пакетах также хранят непищевые сыпучие компоненты, опилки. Такие мешки изготавливают из полиэтилена высокого давления и ПП.
В магазине есть возможность купить оптом строительные и другие мусорные мешки выгодно: оптом с хорошей скидкой. Также MIRPACK регулярно проводит акции.
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