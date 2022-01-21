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Дед Мороз на инвалидной коляске в Старом Осколе раздавал конфеты

21 января 07:09
Фото: Oskol.City
Посленовогоднюю акцию провели организации «Мы вместе» и «Рука помощи». Две пары Дедов Морозов и Снегурочек раздавали горожанам конфеты, а также организовали катания на санках, сообщает «Oskol.City».

В Старом Осколе прошла необычная акция. Деды Морозы и Снегурочки раздавали прохожим конфеты на площади Победы. Интересно, что один из Дедов Морозов передвигался в инвалидном кресле.

Как оказалось, это был президент региональной организации «Мы вместе» Юрий Карапузов. Он рассказал, что увидевшие его дети удивились, но на настроение это никак не повлияло.

Вторым Дедом Морозом был глава благотворительного фонда «Рука помощи» Дмитрий Пащенко.

Акция проходила больше часа. Горожанам не только раздавали конфеты, но и организовали для них танцы и катания на санках.

Напомним, что в Старом Осколе ранее открыли тренажёрный зал для инвалидов-колясочников. Подвоз к заведению организовывали на спецавтобусах для горожан с ОВЗ.

Кроме этого, Юрий Карапузов в минувшем году выиграл грант на 10 млн рублей на реализацию проекта «Я не лишний». В городе переоборудовали пандусы, большинство из которых было создано без учёта технических требований.

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