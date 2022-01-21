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Что значит 1 мм осадков? Как метеорологи рассчитывают количество выпавшего снега

21 января 13:12
Фото: pixabay.com
Часто синоптики сообщают, что за сутки выпадет, например, 5 мм осадков. Но слой снега потом намного больше. Из-за чего так происходит?
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Погода

Атмосферные осадки по своей сути — вода в разных формах. Каждый из видов осадков приносит разное количество влаги, снег — не исключение. Чтобы оценить, сколько влаги выпало, применяется термин «количество осадков».

Количество осадков представляет собой высоту слоя воды и измеряется в миллиметрах. Это количество воды, выпавшей на площадку размером в квадратный метр.

Также следует разделять понятия количества осадков и размера снежного покрова. Высота снежного покрова действительно коррелируется с количеством выпавших осадков. Однако в данном случае наблюдается зависимость от структуры снега, который может быть плотным или, напротив, иметь небольшую плотность. В итоге 1 миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1–1,5 сантиметра высоты снежного покрова в зависимости от структуры снега.

Фото: gismeteo.ru

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