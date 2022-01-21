Что значит 1 мм осадков? Как метеорологи рассчитывают количество выпавшего снега

Также следует разделять понятия количества осадков и размера снежного покрова. Высота снежного покрова действительно коррелируется с количеством выпавших осадков. Однако в данном случае наблюдается зависимость от структуры снега, который может быть плотным или, напротив, иметь небольшую плотность. В итоге 1 миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1–1,5 сантиметра высоты снежного покрова в зависимости от структуры снега.