Что значит 1 мм осадков? Как метеорологи рассчитывают количество выпавшего снега

Атмосферные осадки по своей сути — вода в разных формах. Каждый из видов осадков приносит разное количество влаги, снег — не исключение. Чтобы оценить, сколько влаги выпало, применяется термин «количество осадков».
Количество осадков представляет собой высоту слоя воды и измеряется в миллиметрах. Это количество воды, выпавшей на площадку размером в квадратный метр.
Также следует разделять понятия количества осадков и размера снежного покрова. Высота снежного покрова действительно коррелируется с количеством выпавших осадков. Однако в данном случае наблюдается зависимость от структуры снега, который может быть плотным или, напротив, иметь небольшую плотность. В итоге 1 миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1–1,5 сантиметра высоты снежного покрова в зависимости от структуры снега.