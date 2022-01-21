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Белгородский подросток пробрался в дом знакомого и украл дорогую технику

21 января 14:22
Фото: Бел.Ру
Молодой человек залез в квартиру потерпевшего через балкон, пока хозяина не было дома. Об этом сообщает региональный следком.

16-летнего подростка из Старого Оскола обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище. Парень пробрался в квартиру своего знакомого и украл дорогую технику.

По данным следствия, обвиняемый в конце декабря 2021 года залез в квартиру потерпевшего через балкон. Хозяина не было дома, и 16-летний студент украл у мужчины компьютерную технику и другое имущество.

О нахождении в доме дорогостоящей техники парень знал, поскольку до совершения преступления гостил у потерпевшего. Против молодого человека возбудили уголовное дело. Материалы дела направили в суд.

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