Белгородский подросток пробрался в дом знакомого и украл дорогую технику

16-летнего подростка из Старого Оскола обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище. Парень пробрался в квартиру своего знакомого и украл дорогую технику.
По данным следствия, обвиняемый в конце декабря 2021 года залез в квартиру потерпевшего через балкон. Хозяина не было дома, и 16-летний студент украл у мужчины компьютерную технику и другое имущество.
О нахождении в доме дорогостоящей техники парень знал, поскольку до совершения преступления гостил у потерпевшего. Против молодого человека возбудили уголовное дело. Материалы дела направили в суд.