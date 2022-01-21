Белгородские УК наняли сезонных рабочих для уборки снега

По словам Михаила Бредихина, в настоящий момент в управляющих компаниях дефицита кадров нет — на сезонные работы привлекли дополнительных сотрудников и технику. Однако, когда сезонные работы заканчиваются, в УК не хватает рабочих по благоустройству, сантехников и дворников.
Не каждый сегодня идёт работать. Есть молодёжь, но в основном работают и люди предпенсионного возраста. Этой зимой с проблемой нехватки мы не столкнулись, потому что УК подсуетились и привлекли дополнительный рабочий ресурс.Михаил Бредихин
Также Бредихин сообщил, что ежедневно в регионе в уборке снега принимают участие 1813 сотрудников управляющих организаций и 124 единицы техники. Чиновник отметил, что многие УК для расчистки дворов закупили маленькие тракторы и ручные пескоразбрасыватели.
Напомним, белгородцев хотят начать штрафовать за припаркованные машины, которые мешают уборке снега, так как на призывы рабочих убрать авто со стоянки реагируют единицы.