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Белгородские УК наняли сезонных рабочих для уборки снега

21 января 11:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
Также управляющие компании привлекли дополнительные единицы техники. Информацию представил во время брифинга начальник управления Госжилнадзора Михаил Бредихин.

По словам Михаила Бредихина, в настоящий момент в управляющих компаниях дефицита кадров нет — на сезонные работы привлекли дополнительных сотрудников и технику. Однако, когда сезонные работы заканчиваются, в УК не хватает рабочих по благоустройству, сантехников и дворников.

Не каждый сегодня идёт работать. Есть молодёжь, но в основном работают и люди предпенсионного возраста. Этой зимой с проблемой нехватки мы не столкнулись, потому что УК подсуетились и привлекли дополнительный рабочий ресурс.Михаил Бредихин

Также Бредихин сообщил, что ежедневно в регионе в уборке снега принимают участие 1813 сотрудников управляющих организаций и 124 единицы техники. Чиновник отметил, что многие УК для расчистки дворов закупили маленькие тракторы и ручные пескоразбрасыватели.

Напомним, белгородцев хотят начать штрафовать за припаркованные машины, которые мешают уборке снега, так как на призывы рабочих убрать авто со стоянки реагируют единицы.

Белгородцев хотят штрафовать за мешающие уборке снега машины
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