Белгородские УК наняли сезонных рабочих для уборки снега

Не каждый сегодня идёт работать. Есть молодёжь, но в основном работают и люди предпенсионного возраста. Этой зимой с проблемой нехватки мы не столкнулись, потому что УК подсуетились и привлекли дополнительный рабочий ресурс.Михаил Бредихин