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Белгородская область закупила к зиме 20 тыс. тонн песко-соляной смеси

21 января 16:30
Фото: ИА «Бел.Ру»
Всю смесь управляющие организации хранят в подвальных помещениях МКД. Об этом рассказал начальник управления Госжилнадзора Михаил Бредихин.

По словам Михаила Бредихина, к зимнему сезону для уборки наледи на тротуарах управляющие компании приобрели 20 тыс. тонн песко-соляной смеси. Помимо этого, УК купили баки для хранения этих смесей — один бак на два подъезда.

Запас основной песко-соляной смеси разместили в подвалах МКД, где сухо и нет влажности. Михаил Бредихин

Также Бредихин отметил, что во время подготовки к уборке снега УК провели тренировки, где показали свою готовность к расчистке территорий.

Напомним, осенью рабочие тренировались убирать снег на листве. Коммунальщики отработали ситуацию, когда трактор не мог почистить стоянку из-за припаркованных машин. Рабочие позвонили владельцу авто, он отогнал транспорт, а трактор быстро расчистил площадку.

Стоит также отметить, что в настоящий момент на не убранные от снега дворы чаще всего жалуют жители Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов, а также Белгородского района.

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