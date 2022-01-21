Белгородская область закупила к зиме 20 тыс. тонн песко-соляной смеси

По словам Михаила Бредихина, к зимнему сезону для уборки наледи на тротуарах управляющие компании приобрели 20 тыс. тонн песко-соляной смеси. Помимо этого, УК купили баки для хранения этих смесей — один бак на два подъезда.
Запас основной песко-соляной смеси разместили в подвалах МКД, где сухо и нет влажности. Михаил Бредихин
Также Бредихин отметил, что во время подготовки к уборке снега УК провели тренировки, где показали свою готовность к расчистке территорий.
Напомним, осенью рабочие тренировались убирать снег на листве. Коммунальщики отработали ситуацию, когда трактор не мог почистить стоянку из-за припаркованных машин. Рабочие позвонили владельцу авто, он отогнал транспорт, а трактор быстро расчистил площадку.
Стоит также отметить, что в настоящий момент на не убранные от снега дворы чаще всего жалуют жители Белгорода, Губкинского и Старооскольского горокругов, а также Белгородского района.