В деле подозреваемых в насилии над детьми родителей появились новые детали

«Фонарь» со ссылкой на собственные источники сообщает, что история произошла в Чернянке: в посёлок семья переехала несколько лет назад из другого региона. У задержанной пары есть ещё один ребёнок, ему два года. По информации источника, родители насиловали более взрослых детей не один год. Разбирательствам предшествовало то, что молодой человек хотел вступиться за свою несовершеннолетнюю девушку.