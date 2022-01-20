В деле подозреваемых в насилии над детьми родителей появились новые детали

Posted 20 января 2022, 08:16
Published 20 января 2022, 08:16
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
Накануне в следственном комитете сообщили о том, что в Белгородской области мужчину и женщину подозревают в сексуальном насилии над собственными детьми — сыном 10 лет и дочерью 13 лет. Пару задержали. Главу семейства уже заключили под стражу.
Разбирательства, по данным регионального СК, начались после того, как отец пострадавшей сам обратился к полицейским. Мужчина сообщил, что его дочь насилует 20-летний знакомый. При этом девочка в беседе со следователями рассказала, что секс между ней и молодым человеком был по обоюдному согласию, в то время как родители принуждали их с братом к насилию.
«Фонарь» со ссылкой на собственные источники сообщает, что история произошла в Чернянке: в посёлок семья переехала несколько лет назад из другого региона. У задержанной пары есть ещё один ребёнок, ему два года. По информации источника, родители насиловали более взрослых детей не один год. Разбирательствам предшествовало то, что молодой человек хотел вступиться за свою несовершеннолетнюю девушку.
По информации телеграм-канала Mash, после задержания мать пострадавших детей во всём созналась. Женщина объяснила, что делала это из-за супруга, так как опасалась, что он уйдёт.
Напомним, что уголовные дела возбудили по статьям за половое сношение с не достигшим 16-летия ребёнком (ч. 3 ст. 134 УК РФ), изнасилование (п. «б» ч. 4 ст. 131) и насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет тюрьмы.
Дети сейчас находятся в социально-реабилитационных учреждениях.
Ранее в регионе осудили молодого человека, который изнасиловал 13-летнюю девочку и пытался скрыться. Его задержали на границе. Парня приговорили к восьми годам колонии.
В минувшем году в регионе задержали мужчину, которого подозревали в изнасиловании несовершеннолетней девочки — дочери бывшей сожительницы. Преступление он совершал несколько лет.
Как сообщили в следкоме, всего в минувшем году в Белгородской области возбудили 139 уголовных дел за нарушение половой свободы и неприкосновенности детей.